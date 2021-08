Ristoranti con vista mozzafiato: due tra i più belli d'Italia sono in Liguria

Andare al ristorante non è una questione solo di menù, si tratta di un’esperienza a tutto tondo in cui giocano un ruolo fondamentale anche il servizio e l’atmosfera. In particolare, importantissimo è il panorama in grado di rendere unica una determinata location. Si può mangiare su terrazze panoramiche, tavoli immersi nella natura o affacciati sul mare dove l’emozione è di casa: basta poco, soprattutto in Liguria, sospesa tra mare e monti e paesaggi mozzafiato, per un'esperienza unica.

TheFork, famoso portale di prenotazioni online, ha selezionato 20 ristoranti da Nord a Sud in cui poter gustare un pranzo o una cena accompagnati dall’emozione di viste e panorami speciali. I ristoranti selezionati, inoltre, accettano il metodo di pagamento digitale TheFork Pay e aderiscono all’iniziativa Italia al Ristorante: fino al 15 settembre TheFork regala 20€ di sconto a tutti i nuovi utenti che prenotano sulla app con il codice ALRISTORANTE e pagano con TheFork Pay.

In Liguria sono stati selezionati due ristoranti, entrambi a Sestri Levante, in provincia di Genova.

Portobello

Da Portobello, a Sestri Levante, si possono deliziare i piatti della Chef Delia Mazzuchelli, meritevole del Piatto della Guida Michelin, che propone una cucina mediterranea raffinata ma sincera. La location è davvero d’eccezione: è possibile gustare pranzo o cena affacciati su una delle baie più belle d’Italia, la Baia del Silenzio.

Baia del Silenzio

Il nome dice tutto: la Baia del Silenzio di Sestri è un ristorante dall’atmosfera unica. Situato nell’omonima Baia, propone la cucina mediterranea della Chef Alessandra Zacchei - meritevole del Piatto della Guida Michelin - proprio a due passi dalla riva sia all’esterno sia nella sala interna circondata da vetrate.

Gli altri ristoranti

Ecco gli altri consigli di TheFork per ristoranti dalla vista mozzafiato: