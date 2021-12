Quattro locali liguri nella guida gourmet 'low cost' 2022 di Top 50 Italy

Passato il periodo più buio della pandemia, cresce la voglia di tornare a mangiare fuori, coniugando possibilmente qualità e prezzi modici.

50 Top Italy, guida on line della ristorazione italiana nel mondo, ha fatto uscire una serie di guide con i migliori ristoranti d'Italia per l'anno 2022 divisi in categorie. Tra le tante, c'è anche quella dedicata al 'low cost'.

Tra i 50 locali che hanno fatto della loro arma principale la qualità a basso costo, ne troviamo quattro liguri: sono "A piè de Campu" di Manarola (La Spezia) al dodicesimo posto, "Panino Marino" di Genova al diciannovesimo (ma sul podio, terzo, nella classifica del miglior panino 2022), "Il Masetto" sempre di Genova al quarantacinquesimo posto e "Da Puppo" di Albenga (Savona) al quarantaseiesimo.

A piè de Campu

La recensione di 50 Top Italy: "Arrivare a Piè de Campu può essere faticoso se si proviene dal mare, ma istruttivo e coinvolgente. Certo è che si viene subito ripagati, perché il profumo della focaccia calda rapisce i sensi. Yvonne accoglie sorridente, magari regalandoti un tavolo sotto una pianta di limone, il frutto, solare e profumato, che ritroviamo subito dopo sulla focaccia preparata da Tino, coi muscoli della Spezia, pomodorini e timo; sapori dell'entroterra invece in quella con salsiccia di Pignone e cipolla. Su tutto i vini delle Cinque Terre, scelti da una profondissima cantina. Affermare che la filosofia del locale sia promuovere il territorio pare riduttivo: qui si parla d'amore, per i luoghi, tra le persone".

Panino Marino

La recensione di 50 Top Italy: "Panino Marino si trova a pochi passi dall'Acquario di Genova, sotto i portici di Caricamento: sarà anche per questo che nel piccolo locale noti subito le grandi vetrate e il colore azzurro. Accomodati ai tavoli alti dell'interno o ai diversi tavolini all'esterno del locale, la scelta cadrà inevitabilmente sull'originale proposta di panini (rosette) ovviamente tutti a base di pesce: tonno, salmone, polpo o calamari, accompagnati in modo mai banale da condimenti di prima qualità. Si ordina al bancone, chiamano quando è pronto. Intrigante la scelta di fritture o crudità, ideali per aperitivi accompagnati da un calice di vino o una birra artigianale. Il servizio attento e gentile fa il resto".

Il Masetto

La recensione di 50 Top Italy: "Ubicato alle spalle di Piazza de Ferrari, nei caruggi di Genova, Masetto Hamburgeria Nazionale è un locale piccolo ma dai grandi numeri, dalle pazienti attese e dalla sicura soddisfazione. Hamburger quindi, preparati prevalentemente con carne di manzo piemontese di qualità, ma anche con pollo, salsicce o pesce. Non mancano il panino coi wurstel o una variante vegetariana. Il pane e i prodotti usati nelle gustose farciture (formaggi, pesto, ortaggi) sono acquistati direttamente da negozianti della zona. Le patatine fritte sono ottime e irrinunciabili, interessanti le verdure pastellate, come la proposta di birre artigianali e non. Un'avvincente offerta di nobile cibo da strada".

Da Puppo

La recensione di 50 Top Italy: "Camminando nel centro storico di Albenga impossibile non imbattersi nella trattoria Da Puppo: con i suoi tavolini lungo il caruggio incuriosisce gli appassionati di cibo tipico, in particolare con una farinata sontuosa, il piatto che meglio rappresenta il locale, cotta senza sosta nel caratteristico forno a legna. Sulle semplici tovagliette di carta paglia si alternano piatti della tradizione ligure, sia di mare che di terra: assolutamente da provare le frittelle di baccalà e le acciughe ripiene, non mancano i carciofi di Albenga, la torta Pasqualina o la frittura di paranza. I dolci della casa concludono il pasto al meglio, in un ambiente accogliente, accuditi da un servizio sempre gentile".