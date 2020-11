Guida Ristoranti d'Italia 2021 di Gambero Rosso: un ristorante del Genovese tra i migliori d'Italia

C'è solamente un ristorante in tutta la Liguria tra i premiati della Guida Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso, ed è La Brinca di Ne, in provincia di Genova.

La guida del celebre portale di enogastronomia racconta come, nonostante le difficoltà di quest'anno funestato dal covid, il mondo della ristorazione vada avanti. Il settore agroalimentare però ha registrato e continua a registrare perdite consistenti, e i ristoranti e gli alberghi vivono alla giornata rimodulandosi in continuazione, da mesi: per questo nella guida non ci sono voti né valutazioni analitiche, solamente 2650 locali da visitare in Italia almeno una volta, più i premiati.

E tra i premiati con i "Tre Gamberi San Marzano" c'è il famoso ristorante di Ne, trattoria e bottega dell'entroterra, che vende anche online i propri prodotti. La Brinca propone i piatti di terra della tradizione contadina della Liguria di levante, legata ai prodotti locali e alle stagioni: prebugiun di Ne, panella, panissa, baciocca, frisciulle, testaieu, picagge, tuccu, tomaxelle, sancrau, panera, sono solo alcuni dei nomi che ricordano gusti antichi, rivisitati e serviti agli ospiti del ristorante per raccontare la storia e la cultura delle alture liguri.