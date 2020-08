Cucina raffinata: 10 ristoranti eleganti e gourmet da non perdere a Genova

Volete stupire la vostra dolce metà con una cena in una location d'eccezione? Volete festeggiare un'occasione speciale mangiando in un ristorante caratterizzato da atmosfere eleganti e da una cucina raffinata?

Ecco, secondo il portale TripAdvisor, i migliori 10 locali dalla "cucina raffinata" del 2020 in città: non sono economici ma la qualità è garantita e, unita alla fantasia e alla creatività degli chef, sono davvero l'ideale per passare una serata diversa dal solito, all'insegna di piatti originali con abbinamenti audaci e sorprendenti.

1. Hostaria Ducale

Piatti gourmet definiti come originali e ottimi, con una cucina italiana contemporanea che non sconfessa in ogni caso le tradizioni.

Si trova in salita di San Matteo 29 R

2. Indarsena Oyster Bar

Dalla cena vera e propria all'apericena, la specialità del locale sono i crostacei e le crudité di pesce, da gustare con un buon calice di vino.

Si trova in calata Andalò di Negro 4

3. Scalvini

Luci soffuse, ambienti romantici e piatti prevalentemente di pesce preparati dallo chef in un locale totalmente rinnovato dopo il lockdown.

Si trova in piazza Pontedecimo

4. Voltalacarta

Un viaggio nel gusto, con prodotti di prima qualità, piatti raffinati e particolari, e ben impiattati dallo chef. Tra i pezzi forti, il cappon magro e lo strudel di orata.

Si trova in via Assarotti 60

5. La Gabbianella e il Matto

Piatti non comuni, originali e buoni: tra le specialità, l'amatriciana di mare, gamberi e foie gras, e altri accostamenti particolari.

Si trova in via Cavallotti 19 R

6. Ristorante San Giorgio

Ambiente elegante e ottima cucina per questo ristorante di alto livello della tradizione che serve sia carne sia pesce.

Si trova in viale Brigata Bisagno 69 Rosso

7. Broadside Sushi Concept

Definito da molti utenti di TripAdvisor come il miglior sushi di Genova, tra sushi tradizionale e abbinamenti innovativi (non è all you can eat, ndr).

Si trova in via XII Ottobre 27-31 R

8. Link - Creative Food

Location elegante e materie prime fresche e di qualità per questo ristorante che si trova poco lontano dall'aeroporto.

Si trova in via Pionieri e Aviatori d'Italia 127

9. Zeffirino

A Genova è semplicemente un'istituzione tra i ristoranti di alto livello, con il suo leggendario pesto amato anche da Frank Sinatra.

Si trova in via XX Settembre 20

10. Ippogrifo

Ottima cucina a base di pesce completata anche da alcuni piatti a base di carne piemontese, con menu stagionale.

Si trova in via Raffaele Gestro 9/R