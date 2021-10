"Ristoranti contro la Fame": i locali aderenti a Genova per donare un piatto o una pizza solidale

I clienti donano 2 euro per il piatto solidale, 0.50 euro per la pizza solidale e 0.50 euro a bottiglia d'acqua. Tutto per "aggiungere un posto a tavola" e condividere così la gioia del cibo con un bambino malnutrito