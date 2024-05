Ciak si gira la terza stagione di "Petra" con Paola Cortellesi a Genova

Torna sul set Paola Cortellesi, e lo fa a Genova: dopo il successo internazionale di pubblico e di critica di "C'è ancora domani", l'attrice riprende a girare la terza stagione di "Petra". Le prime riprese proprio oggi, lunedì 13 maggio. Con lei anche l’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.

L'ispettrice torna in azione con due nuove storie targate Sky Original - prodotte da Sky e Cattleya, parte di Itv Studios - in collaborazione con Beta Film e il ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dirette da Maria Sole Tognazzi. A Genova le riprese sono effettuate con il supporto di Genova-Liguria Film Commission.

Le due nuove storie di questa terza stagione sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett "Il silenzio dei chiostri" e "Gli onori di casa", entrambe edite in Italia da Sellerio.

In questa terza stagione il pubblico ritroverà una Petra Delicato immersa in una situazione familiare inedita. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come ispettrice di polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.