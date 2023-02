Ciak si gira a Genova: dopo "Blanca" riprese anche per "Gli Assenti" di Vittorio Rifranti 

È stata una settimana di riprese a Genova. Dopo i ciak portati avanti in centro storico con Maria Chiara Giannetta per la serie tv Blanca, la città è si è fatta di nuovo cornice cinematografica per il lungometraggio Gli Assenti del regista Vittorio Rifranti. Dopo aver girato parte del film a Tirana, in Albania, in questi giorni la produzione è rientrata in Italia per proseguire le riprese tra i caruggi. Molti i luoghi interessati dai set tra cui: Boccadasse, il ristorante Santa Chiara, la discoteca Estoril, il bar Mugugno in via Luccoli, corso Perrone, il Porto Antico, corso Podestà, le Mura delle Cappuccine, piazza della Vittoria, la Sopraelevata, via XX Settembre e molti altri.

“Genova è poliedrica. L’anima della città, con la sua unicità e i suoi contrasti, diventa lo scenario ideale anche per il cinema d’autore – ha detto Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission – Questa prima decade di febbraio vede una 'Genova a tutto campo', in pieno fermento produttivo. Oltre a Blanca, sono molti i set attivi con riprese in corso nel capoluogo: 3 documentari e 2 lungometraggi, per citare solo le produzioni maggiori, stanno girando in contemporanea in varie zone della città, mentre si avvicina nuovamente la stagione dei grandi spot pubblicitari”.

Queste nuove riprese che la nostra città sta accogliendo permettono inoltre una fruttuosa collaborazione tra diverse realtà del settore. Il film Gli Assenti è una produzione Gagarin e Zenit Distribution, in collaborazione con le due aziende locali App Eventi e Lucerna Entertainment e con il supporto di GLFC, Genova Liguria Film Commission. E anche in questa circostanza, si conferma la presenza di professionisti e maestranze liguri all’interno della troupe.

Il film racconta la storia di Danja, ragazza albanese, di 18 anni, che da 16 anni vive a Genova e si fa chiamare Daniela. Sopporta a fatica le tradizioni e la religione ortodossa del padre Viktor, con il quale ha un rapporto complicato, ma non immagina che dietro al locale notturno che gestisce si celi un oscuro segreto. Come si legge in una nota della produzione: “Gli assenti è la storia di un rapporto padre-figlia incompiuto, di segreti taciuti, e di un incontro che potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore, ma prima di tutto il viatico per ritornare alle origini, a ciò da cui si è partiti e si credeva di aver dimenticato, alle proprie radici”.