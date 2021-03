Voltri, polizia sulla spiaggia: ma sono le riprese di "Blanca", fiction della Rai

Hanno creato un po' di scompiglio a Voltri le riprese della nuova fiction Rai "Blanca". Vedendo la polizia sulla spiaggia, nella zona più a ponente, di fronte a un'area cintata con il classico nastro bianco e rosso, molti cittadini hanno pensato si trattasse di fatti legati al crollo del cimitero di Camogli, magari al ritrovamento di salme o bare, e in tanti si sono fermati a guardare.

Invece si tratta delle riprese della serie tv "Blanca", girata in Liguria: già qualche giorno fa ad Arenzano le riprese avevano attirato la curiosità dei residenti, poiché veniva simulato il ritrovamento di un'auto finita in mare.

La fiction è ispirata ai romanzi della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. Sovrintendente della Polizia, la protagonista Blanca Occhiuzzi è un’ipovedente dai sensi molto spiccati, specialista in intercettazioni. È una donna contemporanea, non ha un carattere facile e non le interessa averlo. Rappresenta la fragilità che diventa forza. Ad impersonarla è Maria Chiara Giannetta (la capitana Anna Olivieri in “Don Matteo”) diretta da Jan Maria Michelini, regista di produzioni di grande successo come “I Medici” con Dustin Hoffman e “Diavoli” con Patrick Dempsey. Del cast fanno parte anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Ornano, Margareth Madè e Pierpaolo Spollon.

“Blanca” è il primo serial televisivo interamente girato in olofonia, la tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che replica l’esperienza sonora delle persone non vedenti, e con particolari effetti speciali visivi.