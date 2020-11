Farinata che passione: tutte le varianti di questa specialità della tradizione

Non si può essere di Genova e non aver mai mangiato in vita propria la farinata: questa buonissima, semplice e povera ricetta della tradizione si trova in quasi tutti i ristoranti e le gastronomie, e i più bravi sono capaci a cucinarla anche in casa.

Ma non esiste solo la classica farinata di ceci, che tutti conoscono, e che la leggenda vuole nata in una notte di tempesta su una nave, in cui vari ingredienti, sballottati, si mescolarono per puro caso: la tradizione propone anche diverse varianti, come quella bianca, quella di zucca, e altre ancora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco alcune sfiziose ricette che girano intorno al mondo della farinata, tutte da preparare: