San Valentino in cucina: le ricette con gli ingredienti afrodisiaci nella tradizione ligure

Sta per arrivare San Valentino, la festa degli innamorati, solo che quest'anno andare a cena fuori con la propria dolce metà sarà impossibile a causa delle restrizioni (a meno che non ci si voglia concedere una notte fuori in hotel o agriturismo, a patto di rimanere in Liguria).

Dunque quest'anno molte coppiette dovranno ingegnarsi e preparare una cena speciale in casa: ma cosa? Gli ingredienti "per eccellenza" di San Valentino sono quelli afrodisiaci, che aumentano le sensazioni legate all'eccitazione. E allora vediamo come coniugare tradizione ed eros, con una serie di piatti liguri che contengono ingredienti afrodisiaci:

Zafferano

Lo zafferano è considerato l'afrodisiaco per eccellenza: con la sua combinazione di safranale, crocetina e crocina agisce sul sistema nervoso con effetti positivi sull'umore, migliora la circolazione sanguigna e accende il desiderio.

Alcune ricette della tradizione ligure:

Pepe

Anche il pepe è considerato da sempre un afrodisiaco naturale. Ecco alcune ricette della tradizione ligure:

Cioccolato

Un altro afrodisiaco per eccellenza, presente anch'esso nella tradizione culinaria della nostra regione. Ecco alcune ricette tipiche:

Pistacchio

Un altro cibo considerato afrodisiaco per la presenza di antiossidanti e di arginina, che migliorano il flusso sanguigno. Alcune ricette:

Cipolla rossa

La cipolla rossa è considerata un potente afrodisiaco fin dall'antichità, con il suo elevato di ossido nitroso, principio attivo contenuto anche nel viagra. Alcune ricette della tradizione ligure:

Peperoncino

Anche il peperoncino è considerato un potente afrodisiaco poiché aumenta la sensibilità delle terminazioni nervose e del battito cardiaco, stimolando il rilascio delle endorfine come avviene nel rapporto sessuale. Alcuni lo considerano un "viagra naturale", in virtù del miglioramento che apporterebbe in caso di disfunzione erettile. Ecco alcune ricette tipiche liguri che prevedono questo ingrediente: