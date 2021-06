Lepre in umido alla ligure: la tradizionale ricetta

Olive taggiasche e pinoli accompagnano la carne della lepre in questa ricetta della tradizione ligure

Forse tutti conoscono - grazie anche al contributo de "La Grande Bellezza" di Sorrentino - la ricetta del coniglio alla ligure: delicato, ricco di aromi della nostra terra. Una ricetta molto simile è quella della lepre in umido alla ligure.

No, non è la stessa cosa del coniglio: la lepre ha il classico gusto di "selvatico" tipico della selvaggina, e ha bisogno di una marinatura per stemperare il sapore molto intenso e rendere la carne più tenera.

Vediamo la ricetta.

Ingredienti

1 lepre

1 carota

1 cipolla

3 foglie di alloro

1 gambo di sedano

4 chiodi di garofano

rosmarino

pepe nero in grani

2 bicchieri di olio extravergine d'oliva

circa 35 olive taggiasche

1 cucchiaio di pinoli

sale

1 litro di vino bianco secco

Procedimento

È importante ricordare che la ricetta prevede la marinatura della carne nel vino, dunque occorre iniziare almeno 12 ore prima.

Puliamo la lepre, tenendo da parte il fegato, e mettiamola a bagno nel vino con tutti gli aromi e le verdure tritati per almeno 12 ore.

Dopodiché scoliamo le verdure, e mettiamole a rosolare in un tegame con l'olio. Tagliamo la lepre e aggiungiamola alle verdure rosolate, facendo sfumare con il vino in cui abbiamo marinato la carne.

Saliamo e facciamo cuocere per mezz'ora.

Snoccioliamo le olive, tritiamole con il fegato e con i pinoli, e aggiungiamo il tutto alla lepre. Portiamo a cottura a fuoco medio per un'ora. Se vediamo che il sugo si rapprende troppo, aggiungiamo il vino della marinatura.