Millesimini, la ricetta dei cioccolatini al rhum della tradizione

A Millesimo, in provincia di Savona, si preparano speciali cioccolatini composti da cioccolato, rhum, zucchero a velo e meringa. Possono essere anche bianchi, utilizzando il cioccolato bianco per la copertura.

La posizione di confine della val Bormida influenza non poco la cucina locale, e infatti dolcetti simili si possono trovare anche in Piemonte, anche se i Millesimini, per come sono fatti, si trovano solo in questa cittadina ligure sulla sponda del torrente Bormida, dominata dai ruderi del medioevale castello dei Del Carretto.

La ricetta riportata qui è a cura del sito istituzionale AgriLiguriaNet, che avvisa anche - però - che le dosi sono segretamente custodite dalle pasticcerie locali.

Ingredienti

cioccolato

rhum

zucchero a velo

meringa (fatta con albume e zucchero)

Procedimento

Per la preparazione si esegue un impasto con cioccolato, rhum e zucchero a velo. Si aggiunge quindi la meringa, fatta con albume e zucchero. Si bagna il tutto con altro rhum, dopodiché si immerge nel cioccolato fuso per creare la copertura.

Si fa raffreddare stendendo il composto su di un foglio di carta oleata in modo che lo strato di cioccolato indurisca.

Ultima operazione è il taglio, per separare un millesimino dall'altro.