Angello in fricassea: la tipica ricetta genovese per Pasqua

Tra le ricette che non si possono non citare per Pasqua, insieme alla tradizionale torta pasqualina e altre prelibatezze liguri, c'è quella dell'agnello in fricassea, da preparare in pentola, gustoso e accompagnato da un ricco sugo. Per arricchire il tutto, si possono proporre come contorno patate lesse, tagliate a pezzetti, sopra cui "rovesciare" letteralmente il contenuto della pentola, con agnello e salsa.

Ingredienti:

1 kg di spalla d'agnello

1 cipolla

3 tuorli d'uovo

1 cucchiaio di pinoli

1 bicchiere di vino bianco secco

olio extravergine d'oliva

prezemolo

succo di limone

sale

per il contorno: 4 patate

Procedimento: come preparare l'agnello in fricassea della tradizione

Iniziamo tagliando a pezzi la carne come per uno spezzatino.

Tritiamo la cipolla e facciamola soffriggere con olio in una casseruola. Uniamo poi la carne e facciamo cuocere appena. Uniamo il vino, facciamo evaporare l'alcool, aggiungiamo sale, poca acqua, il prezzemolo tritato, e facciamo cuocere così per circa 30 minuti. Nel frattempo facciamo lessare 4 patate a parte.

Ora sbattiamo in una ciotola i tuorli d'uovo insieme al limone, e versiamo questo composto sulla carne.

Giriamo bene, e quando la carne sarà ben cotta togliamola dal fuoco e serviamo con le patate lesse.