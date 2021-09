Alla ricerca del bisnonno, l'appello sul web: "Salpò da Genova, aiutatemi a ricostruire la sua storia"

Grazie al web e all'aiuto degli altri utenti è possibile risalire al proprio albero genealogico confrontando e incrociando una serie di dati, anche quando le tracce della propria famiglia si perdono.

È il caso di un utente argentino che giorni fa ha utilizzato il social Reddit per chiedere aiuto agli altri iscritti nella ricerca del suo bisnonno: "Ciao a tutti - ha scritto - sto cercando un parente che venne in Argentina nel 1882 a bordo di una nave chiamata 'Camilla' salpata da Genova. Il suo nome era Domenico Binaghi (1859). Dovrei sapere dove è nato per cercare il suo certificato di nascita. Il nome di suo padre era Gaetano Binaghi (Mantova, 1814) e ho trovato un documento sul web ma è in italiano. Ho cercato su molti siti ma non ho trovato nulla di più. Cerco il suo certificato di morte e di matrimonio ma non ci sono informazioni".

Da quel che racconta l'utente, la madre di Domenico si chiamava Josefa Magdalena Benza (probabilmente il nome è stato tradotto in spagnolo dall'italiano), e la moglie Josefa Santozera Gorla, nata in Argentina.

"Se non hai altri dati - si legge tra le risposte - bisogna iniziare a chiedere tutti gli atti della tua famiglia dai più recenti ai più antichi, quelli dei tuoi genitori, nonni, e così via".