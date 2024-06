De André, il concerto con la Pfm alla Fiera e quei filmati perduti (poi ritrovati): dove vederli

La registrazione di un concerto a Genova che si credeva ormai perduta e che invece era stata conservata è il punto di partenza del documentario “Fabrizio De André & Pfm. Il concerto ritrovato”, in onda sabato 15 giugno alle 22,30 su Rai Storia per il ciclo “Documentari d’autore”. Un lavoro con regia di Walter Veltroni e i contributi di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Piero Frattari, Guido Harari, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Antonio Vivaldi.

Il 3 gennaio 1979 Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi (Pfm) fecero un concerto presso il padiglione C della Fiera di Genova.

Di quell'evento c'era una registrazione autorizzata ma scomparsa. Dopo un lungo periodo di ricerca con il supporto di Franz Di Cioccio, il nastro che si credeva perduto per sempre è stato rintracciato e grazie al regista Piero Frattari, che lo ha salvato e conservato nel corso dei decenni, è stato restaurato.

E adesso, 45 anni dopo quel tour, la celebre prog band torna sui palchi di tutta Italia con "Pfm canta De André Anniversary": l'appuntamento nel genovese è giovedì 8 agosto alle 21 ad Arenzano, Villa Figoli, per una data organizzata dal Comune in collaborazione con Ventidieci. Un appuntamento che servirà a ricordare anche l'ultimo concerto in Liguria di De André, svoltosi l'8 agosto 1998 proprio ad Arenzano. Sul palco Flavio Premoli (fondatore Pfm) con l'inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese (chitarrista storico di Faber) e Luca Zabbini (leader Barock Project).