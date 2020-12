Regali di Natale: 12 idee a meno di 20 euro per far felici amici e parenti

Scegliere il regalo da fare ad amici e parenti, non è semplice soprattutto in questo particolare anno. Molti di noi per mancanza di tempo e di idee si riducono ad acquistarli gli ultimi giorni, con il rischio di sbagliare e di accumulare stress e ansia. Oppure, non si ha particolare voglia di rischiare assembramenti dell'ultimo minuto A questo si deve aggiungere che molti hanno un budget limitato.

E dunque, se fare regali ai bambini è quasi imprescindibile, come poter donare qualcosa di bello anche alla mamma, al papà o alla migliore amica?

Per rendere questo Natale 2020 indimenticabile e far contenti tutti, ecco una lista di doni per arredare casa o per il tempo libero, tutto a meno di 20 euro.

Curiosi di scoprire come fare il regalo perfetto senza spendere una fortuna? Ecco alcune idee.

Lampada da tavolo

Per chi ha un fratello o un'amico, ma anche una coppia che si è appena trasferita in un nuovo appartamento, un'idea utile è quella di regalare una lampada da tavolo. Il modello dal design sofisticato ma semplice, è intuitiva e smart. Ideale da mettere sul comodino o sulla scrivania mentre si lavora, renderà l'ambiente caldo e accogliente, senza spendere una fortuna in bollette. Dotata di batteria ricaricabile integrata da 1000 mAh, offre 8 ore di lettura wireless. Facile da ricaricare tramite un apparecchio con uscita usb come computer o power bank, metre è in carica la base lampeggia per segnalare il tempo rimanente. Con il sensore touch a lunga pressione, è possibile accenderla e avere una piacevole luce calda alla base, perfetta per rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro. Il Led a risparmio energetico senza sfarfallio non danneggia gli occhi ed è possibile regolarla su tre intensità, bassa, media e alta per avere un ambiente adatto alle necessità.

Pro. Semplice ed elegante si integra in ogni ambiente.

Contro. La luce per alcuni è troppo fredda.

Assorbi odore

Se vostra madre si lamenta dei cattivi odori provenienti dal frigorifero, allora il regalo da farle è l'assorbi odori. Facile da usare, si sentirà la differenza nel giro di 24 ore. Basta riempirlo con il bicarbonato di sodio e metterlo in frigorifero. Per ricordare quando cambiare il contenuto, il bottone a grembiule e la base rotante lo segnaleranno. Ecologico, evita l'utilizzo di prodotti tossici, inoltre il design originale e simpatico, di sicuro conquisterà la persona a cui lo regalerete.

Pro. Toglie i cattivi odori ed è facile da usare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Portachiavi in legno

Avete una coppia di amici che è andata a convivere insieme da poco? Allora un regalo per Natale simpatico ed economico è questo portachiavi. Realizzato con legno di betulla e lavorato a mano è semplice ma elegante. Il modello a forma di casetta è arricchito da due figure sagomate che ricordano lui e lei. Perfetto in casa, può essere usato anche in ufficio e non rischiare mai di uscire di casa senza chiavi.

Pro. Carino e ideale per avere le chiavi sempre a portata di mano.

Contro. É un po' piccolo.

Lavagnetta

Con gli impegni e la vita frenetica si rischia di dimenticare tutto. Per avere tutto sotto controllo e aggiornare la lista delle cose da fare la lavagnetta è il regalo perfetto per una persona distratta. Il modello arricchito da simpatici disegni a tema cucina e dalla scritta "Life is what you bake it" è ideale anche per annotare la ricetta del dolce preferito o per lasciare divertenti messaggi. Facile da pulire, la lavagnetta arriva con il gesso e un cancellino in feltro per poter aggiornare la lista degli impegni.

Pro. Comoda per annotare le cose importanti.

Contro. Non è adatta a liste molto lunghe.

Portapenne

Tutti abbiamo un amico particolarmente disordinato che quando lavora o studia non trova mai penne e matite. Per rendergli il compito più facile e non farlo vivere nel caos, il portapenne da scrivania è il regalo da mettere sotto l'albero. Realizzato in ecopelle con struttura in legno con i lati rivestiti in flanella impermeabile e antiumidità, è molto elegante ed è disponibile in diversi colori, per adattarsi ad ogni ambiente. Formato da 3 scompartimenti divisi, tra cui un porta cellulare, avrà sempre tutto a portata di mano.

Pro. Il portapenne è curato nei minimi dettagli.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo

Kit Bonsai

Se avete una persona cara amante delle piante e del giardinaggio, allora il kit per coltivare il bonsai è la scelta giusta. Il set contiene tutto il necessario per coltivare la pianta orientale. Il kit è perfetto sia per gli appassionati di giardinaggio, sia per chi non ha il pollice verde. La scatola contiene al suo interno semi, vasi, terra, la piccola forbice tosatrice, il libretto e il cartellino, per far crescere e prendersi cura dei quattro tipi di alberi bonsai: acero rosso giapponese, glicine, pino nero giapponese, albero del giuda. Il set consentirà di avere una casa immersa nel verde caratterizzata dai colori brillanti dei quattro bonsai.

Pro. Completo e semplice da utilizzare.

Contro. I vasi sono un po' piccoli.

Portagioielli

Per un'amica o una sorella che ama i gioielli, ma che non riesce a tenerli in ordine il portagioielli è la loro ancora di salvezza. Se volete farle un regalo utile ma originale potete scegliere questo modello a forma di albero. Realizzato in legno, i rami sono pensati per organizzare collane e braccialetti. La base invece è perfetta per avere in ordine tutti gli anelli preferiti. Il cassetto con un comodo pomello in metallo è il posto sicuro per conservare i gioielli preziosi.

Pro. La forma è originale ed elegante.

Contro. Non si possono appendere collane troppo lunghe.

Candela

Per ricreare la giusta atmosfera natalizia, oltre alle decorazioni anche gli aromi sono fondamentale. Se volete fare un regalo ad un appassionato del Natale, allora questa candela non può mancare sotto l'albero. L’aroma di balsamico del pino e le note di betulla ed eucalipto ricreeranno in un attimo i paesaggi di Babbo Natale. Realizzata con paraffina di alta qualità si consuma con continuità e senza residui fino a 30 ore. Una volta terminato, il vasetto di vetro con coperchio diventa un contenitore in cui conservare piccoli oggetti.

Pro. La profumazione è intensa.

Contro. La candela per alcuni è un po' piccola.

Diffusore di Aromi

Se in casa ci sono bambini, avere un ambiente sano e con aria depurata è fondamentale. Quindi per Natale potete pensare di regalare il diffusore di aromi. Basta aggiungere alcune gocce della profumazione preferita per creare un’aromaterapia rilassante per mente e corpo. Disponibile in 7 colori differenti non si deve fare altro che selezionare quello più adatto all'atmosfera che si vuole creare. Sicuro e pratico, quando l'acqua finisce, si spegne automaticamente.

Pro. Design essenziale e tecnologia ad ultrasuoni.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Lampada a Led

Avete una persona cara che segue le ultime tendenze? Allora questa lampada a led è il regalo perfetto. Realizzata in materiale ABS di alta qualità, ecologico e resistente, è disponibile in diverse forme e colori. Il fenicottero, l'ananas e il cactus decoreranno in maniera originale la camera da letto o il corridoio. La lampada può essere montata anche a parete grazie al foro di sospensione, basta inserire le batterie e illuminerà ogni ambiente.

Lente di ingrandimento dello schermo

Per gli amici o i parenti appassionati di serie tv che non vogliono rinunciare a seguire l'ultima puntata in ogni occasione, un regalo economico ma utile è la lente di ingrandimento dello schermo. Perfetto per il telefono, è un proiettore che ingrandisce lo schermo del telefono di circa 2 volte, ideale per limitare l'affaticamento visivo. La lente d'ingrandimento dello schermo è dotata di tecnologia ottica con zoom HD, non ha bisogno di batteria ed è perfetta per qualsiasi smartphone. Realizzata con materiali ecologici e senza odore ha un design semplice ed elegante, ma soprattutto pratico.

Pro. Aumenta la visione dello schermo del cellulare.

Contro. La risoluzione non è HD.

Scritta luminosa

Se volete regalare ad un vostro caro un dolce messaggio, potete optare per questa lampada con scritta. Il modello viene fornito con 176 carte per creare i vostri messaggi personalizzati, tra cui 63 carte lettera, 18 carte numeri, 9 carte simboli, 86 carte festival così da realizzare messaggi sempre differenti a seconda dell'occasione. Realizzato in resistente materiale ignifugo ABS e PC è leggero e compatto, completato da 2 fori di montaggio sul retro, potete metterlo sul tavolo o montarlo a parete e si adatta perfettamente ad ogni arredamento. Alimentato con batterie, ha anche un cavo di ricarica USB-CC extra lungo da 1,2 m.

Pro. La lampada illumina bene e le lettere sono grandi.

Contro. Ha solo la luce bianca

