Recco, la Pro Loco: «Illuminate i vostri balconi per Natale»

«Illumina il tuo balcone, il tuo giardino, la tua finestra, rendiamo questo Natale particolare per Recco e per un mondo più luminoso»: con queste parole la Pro Loco Recco ha voluto invitare tutti i cittadini a illuminare i loro spazi esterni, per trasformare il paese in un grande presepe a cielo aperto.

«Accendiamo il nostro Natale, riempiamolo di colori, luci e speranza». Per l'occasione, la Pro Loco chiede ai cittadini di inviare le foto delle luminarie per realizzare un video di auguri.

Il materiale può essere inviato all'indirizzo mail natale@prolocorecco.it oppure via Whatsapp al numero 3348754058