EmergenteChef 2024, Daniele Rebosio di Hostaria Ducale è tra i migliori del Nord Italia

Dopo Identità Golose 2023 e la Guida Michelin 2023, arriva un’altra grande soddisfazione per Daniele Rebosio di Hostaria Ducale. Lo chef ha superato la Selezione Nord dell’edizione 2024 di EmergenteChef, accedendo alla fase successiva.

Si è conclusa mercoledì 5 luglio la prima parte dei tre eventi che andranno a decretare il vincitore 2024 del premio fondato da Luigi Cremona. Rebosio si è quindi distinto tra i quattro migliori giovani cuochi del Nord Italia.

“Oltre ad essere stata una bellissima esperienza, è davvero un onore poter aspirare alla vittoria - racconta lo chef con emozione - Per me rappresenta una conferma circa la filosofia di cucina che sto maturando negli ultimi anni e il fatto che sia apprezzata anche da professionisti di un certo livello non può che riempirmi di orgoglio”.

Alla competizione, in virtù di una filosofia zero sprechi che esalta gli ingredienti poveri e di scarto, Rebosio ha optato per mascarpone e animelle di bovino con cui ha preparato rispettivamente il dolce miele, arachidi, timo e limone e il secondo animella di bovino, salsa teriyaki e cicala di mare. E proprio le sue preparazioni gli hanno permesso di conquistare la fase successiva del premio.

Gli chef sono stati valutati da una giuria formata da esperti del settore, professionisti e giornalisti, tra cui lo stesso Luigi Cremona. Le premiazioni si sono svolte nella giornata di ieri e hanno decretato, oltre alla vittoria di Daniele Rebosio, quella di Greta Anderlini, Andrea Pasca e Matthias Kirchler. Sfondo della competizione, Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio, sede istituzionale dell’Associazione Maestro Martino di cui Carlo Cracco è socio fondatore e Presidente.