Re Carlo III perde le staffe mentre firma: la scena doppiata in genovese: il video

È diventato ormai celebre il video in cui il nuovo re del Regno Unito Carlo III perde le staffe il giorno della sua proclamazione ufficiale a causa di un ingombrante portapenne.

La scenetta è stata ripresa da Guido Gargioni, celebre sui social per i suoi doppiaggi umoristici in genovese: il re si avvicina allo scrittoio chiamando "Giobatta" e chiedendogli di fargli "sparire un po' queste porcate dalla scrivania, che le ho avute davanti a me per 73 anni e ne ho abbastanza, tutta roba di quella vecchia rebecucca di mia madre". Anche se, ovviamente, i sottotitoli in italiano raccontano un dialogo molto più "aggraziato".