Il progetto dei giovani cinefili genovesi per riportare i ragazzi al cinema

Al Circuito Cinema Genova arriva una nuova rassegna cinematografica, dal titolo “Amore senza contatto”, organizzata da un giovanissimo gruppo di appassionati di cinema. Le ragazze e i ragazzi, grazie al sostegno del Circuito, hanno avuto la possibilità di ideare e creare in piena autonomia la prima serie di appuntamenti, selezionando i film che verranno proiettati al cinema America dal 17 novembre al 15 dicembre 2022 e individuandone il fil rouge.

I giovani cinefili hanno scelto di parlare di amore, ma da prospettive del tutto originali, mostrando come esso si possa celare anche dietro alle distanze, ai silenzi, alle diversità. I lungometraggi selezionati esplorano questo sentimento nella sua complessità, in un tempo come il nostro in cui costruire relazioni è sempre più difficile e l'altro. Intorno al tema dell’amore senza contatto, hanno quindi deciso di portare nelle sale due rinomati titoli occidentali e due pellicole orientali recenti, andando così a creare quattro appuntamenti: "Se mi lasci ti cancello" di Michel Gondry (17 novembre, ore 21), "Happy Together" di Wong Kar-wai (24 novembre), "Lei" di Spike Jonze (1 dicembre) e "Burning. L'amore brucia" di Lee Chand Dong (15 dicembre

"Il progetto di Corto Circuito in sé nasce a settembre – racconta a GenovaToday Giulia Varese, membro del progetto – grazie all’input di Genova Reloaded, una rassegna dedicata a un concorso di film italiani d’autore in cui noi ragazzi abbiamo partecipato in gruppo come giuria. L’iniziativa è stata lanciata quest’estate tramite i canali social del Circuito Cinema, qualunque giovane aveva la possibilità di partecipare. Si è creato presto un gruppetto, e abbiamo così cominciato a incontrarci per vedere i film e commentarli, fare dibattito".

Poi è nata l’idea di Corto Circuito. "L’iniziativa è andata bene e ha spinto le organizzatrici Elisabetta, Antonella e Liana a pensare un modo per darle continuità. Prendendo quindi ispirazione da un progetto europeo di rassegne organizzate da giovani dilettanti appassionati di cinema, dal nome Cinetribe, a cui hanno già preso parte Germania e Olanda, Elisabetta ci ha chiesto di creare noi stessi una rassegna, partendo dal basso, tastando il terreno e andando a sondare quali sono i gusti e gli interessi della nostra generazione. L’idea era quella di far rivivere di nuovo il cinema come momento di condivisione e scambio di idee tra giovani".

I ragazzi si sono messi presto al lavoro e hanno individuato, insieme ai programmatori di Circuito, i film da proiettare, prendendo contatto con le case di distribuzione, curando il materiale informativo della rassegna, compresa la grafica, e pensando alla gestione delle serate, alle presentazioni e all’organizzazione del dibattito finale.

"Mi interessava molto prendere parte all'organizzazione di una manifestazione e scoprire le fasi di realizzazione di una rassegna cinematografica – spiega ancora Giulia -. Di solito facciamo una riunione a cadenza settimanale, ci siamo divisi in diversi team di lavoro, in base alle nostre predisposizioni e ai nostri interessi. Io e il mio gruppo vorremmo continuare in futuro a proporre rassegne di questo tipo, Amore senza contatto sarà un esperimento che speriamo riscuota successo. La nostra scommessa è creare una continuità nell’andare al cinema, creare un appuntamento fisso con un tema che leghi film diversi, accompagnati da un dibattito o comunque da una presentazione da parte di alcuni ospiti. Speriamo in futuro di fare qualcosa di più grande, di poter curare la comunicazione e la promozione anche nelle scuole e nelle università, per avere un pubblico all’interno delle sale del Circuito sempre più giovane".

Il prezzo per un biglietto intero è di 8 euro, quello ridotto 7 euro. Sottoscrivendo un abbonamento al Circuito con Card Campus per gli under 29, il prezzo è di 4 euro a serata.

