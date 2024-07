Bandiera Teal, Rapallo premiata tra le città di mare con più ordini a domicilio

Con l’arrivo dell’estate le città di mare si apprestano a vivere il periodo di alta stagione turistica e Deliveroo, anche quest’anno, ha assegnato la speciale bandiera Teal (il colore ufficiale di Deliveroo) alle sei città di mare che hanno dimostrato, più di altre, di apprezzare il servizio della piattaforma leader dell’online food delivery.

Sono sei le città balneari che si sono particolarmente distinte nel corso dell’ultimo anno nel servizio a domicilio, vedendo una crescita degli ordini rispetto al 2023. Una di queste è in Liguria e in provincia di Genova: Rapallo, con il ristorante Mio Sushi. Sono tutte state premiate da Deliveroo, la piattaforma di “online food delivery” che ogni anno riconosce le città italiane con più ordini assegnando loro la speciale bandiera Teal, del colore ufficiale del brand.

Mettendo a confronto la crescita degli ordini tra il primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso del 2023, oltre a Rapallo si sono distinte in particolar modo: Terracina con Zhou Sushi, Porto San Giorgio con Kokkoya Sushi, Alba Adriatica con Granum l’atelier della pizza, Trapani con L’Angolo della pizza e Bellaria-Igea Marina Quisipizza and burger. Pare quindi che sushi e pizza si distinguano come protagonisti del cibo da asporto e a domicilio in tutta Italia.