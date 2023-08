Miss Reginetta d'Italia, una studentessa genovese in finale

Da Genova alla finale di Miss Reginetta d'Italia: per la giovane Rachele, 16 anni, è un sogno che si realizza. Dopo aver provato già l'anno scorso, la studentessa ritenta questa volta, vincendo la selezione che comprendeva Piemonte e Liguria e volando - unica genovese - all'ultimo agognato appuntamento, il 27 agosto a Riccione.

Rachele frequenta con successo un istituto alberghiero di Genova e, nel tempo libero, coltiva la passione per moda e sfilate: "Quando ha capito che quella era la sua strada - racconta Debora, la madre - suo padre e io le abbiamo detto che l'avremmo sostenuta solo se lei avesse dato priorità allo studio. Ma non ci siamo mai dovuti preoccupare: ha la media del 9 e prende molto seriamente tutti i suoi impegni".

La ragazza, che qualche anno fa è stata campionessa di nuoto sincronizzato, ha deciso che voleva seguire la strada delle sfilate di moda fin da bambina: "Quando aveva otto anni - ricorda Debora - fissò un grande manifesto pubblicitario con una modella in primo piano, e disse con assoluta certezza che voleva fare quel mestiere. La sua determinazione mi aveva meravigliata. Da allora ha sempre fatto molto per coltivare questo sogno e credo che sia mio dovere accompagnarla nel realizzarlo".

Rachele sfila anche per gli eventi di Wall of Dolls per raccogliere fondi da donare ai centri antiviolenza, ed è stata presente anche sulle passerelle della Fashion Week di Santa Margherita Ligure: "Ha già ricevuto qualche chiamata da alcune agenzie di Milano - conclude Debora - ma per adesso è concentrata sugli studi com'è giusto che sia e ha preferito rinunciare".

"Abitare vicino a scuola - dice Rachele - mi aiuta a risparmiare il tempo degli spostamenti, dunque a parte lo studio riesco a ricavare tempo libero per partecipare a sfilate e concorsi. Sono emozionata di essere di nuovo in finale per Miss Reginetta d'Italia, ma mentre l'anno scorso ero più tesa quest'anno sono più tranquilla, ho avuto modo di conoscere l'ambiente e di fare amicizia con le altre ragazze". E dopo le superiori? "Mi piacerebbe studiare psicologia all'università. Ma c'è ancora tempo, magari cambierò idea" sorride lei, con la freschezza dei suoi 16 anni.