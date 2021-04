Auto: il 15 aprile scade l'obbligo di avere le gomme invernali o catene a bordo

Anche quest'anno l'obbligo entrava in vigore il 15 novembre 2020 per scadere giovedì 15 aprile 2021

Come sappiamo, dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 è scattato l’obbligo di avere catene a bordo o montare pneumatici invernali, ovviamente solo se si percorrono determinate strade o se le condizioni meteorologiche lo rendono necessario. Dunque dal prossimo giovedì 15 aprile scade l'obbligo.

Il periodo d'obbligo arriva al 15 aprile in tutta Italia. Il Codice della Strada specifica che in questo periodo i veicoli devono essere muniti, o abbiano a bordo, "mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio". L'obbligo scatta fuori dai centri abitati, ma i singoli Comuni possono estenderlo anche nelle zone abitate di loro competenza.

Ricordiamo, inoltre, che nel nostro Paese, le uniche catene per auto omologate a norma di legge sono quelle provviste del marchio Uni o l’equivalente Onorm V5117, per i modelli prodotti all’estero. Attenzione perché ci sono ancora due giornate in cui vige l'obbligo: chi non si equipaggia rischia sanzioni da 85 a 338 euro.