Lungomare a Genova: quali sono le più belle passeggiate sul mare in città

Se vogliamo fare una passeggiata rimanendo in città, senza allontanarci troppo, non dimentichiamoci che Genova si affaccia sul mare e che diversi quartieri ospitano bellissimi lungomare.

Camminare a due passi dal mare - restrizioni permettendo - è un'attività distensiva, che permette di rilassarsi con un panorama unico (a Genova basta girare lo sguardo per passare dal mare ai monti) e godersi le belle giornate di sole senza dover fare troppi chilometri. È anche molto romantico andarci con la propria dolce metà, magari per godersi uno spettacolare tramonto. Luoghi fuori dal tempo e dallo spazio, per dimenticarsi anche solo per qualche istante di essere in città.

Non solo: i lungomare sono l'ideale anche per le attività sportive come il jogging, e infatti non è strano vedere i podisti che si allenano su questi spazi larghi e aperti.

Genova ha diversi lungomare bellissimi, vale la pena citarne alcuni da scoprire: