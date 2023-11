Punti Viola, anche a Genova i luoghi sicuri di DonneXStrada contro la violenza di genere

Per sentirsi più tranquille mentre si cammina per strada, durante situazioni di disagio o paura, ci si può rifugiare nei luoghi sicuri di DonneXStrada, nati dal progetto Punti Viola. Con "luogo sicuro" si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. L’obiettivo generale è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza, partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime.

Il progetto prevede la selezione, la sensibilizzazione e la formazione, svolta dai professionisti del team legale e psicologico, rivolte a tutte quelle attività commerciali che lavorano a contatto con il pubblico: bar, ristoranti, farmacie, parrucchieri, centri estetici. Tra i principali punti per la formazione di un Punto Viola ci sono:

La gestione, il coordinamento e il monitoraggio di ogni fase. Queste attività vengono svolte dal team DonneXStrada e da ricercatrici specializzate;

La selezione e la formazione svolta da avvocati e psicologi esperti in violenza di genere, del personale del locale commerciale;

La creazione, la produzione e l’invio del materiale informativo e riconoscitivo, cartaceo, sulla violenza di genere.

L’obiettivo di DXS è quello di rendere la città sicura ma anche informata riguardo le risorse presenti sul territorio. A Genova per il momento aderiscono al progetto e sono quindi Punti Viola:

Bricco Bar in via Domenico Fiasella 90

Luca & Manola Hair Style in via Galeazzo Alessi 8r

Scuola Internazionale di Comics Genova in via XX Settembre 42

Gastronomia De Micheli in via dei Macelli di Soziglia 52r

Ritual Hair Spa in via Giuseppe Biancheri a Sestri Ponente

Dolce Far Niente in via Borzoli

Per ampliare la rete e realizzare una città costellata di Punti Viola basta andare sul sito donnexstrada.org e compilare il modulo per trasformare la tua attività in un Punto Viola.