Il proverbio: con freddo e neve, il giorno di Santa Barbara conferma le "previsioni" meteo di Santa Bibiana

Abbiamo parlato dei giorni scorsi del proverbio di Santa Bibiana, che "prevede" il meteo per i successivi 40 giorni e una settimana. Insomma, secondo questo detto diffuso in nord Italia, le condizioni climatiche del giorno della santa (2 dicembre) rimarranno tali per 40 giorni e una settimana.

E il 2 dicembre è stato il giorno dell'allerta neve con le prime nevicate abbondanti in Liguria.

Dunque le previsioni sono confermate? Secondo la tradizione c'è un'altra data importante da tenere d'occhio, che cade oggi, 4 dicembre, con Santa Barbara. Insomma, Santa Bibiana indica la tendenza, ma poi Santa Barbara conferma o ribalta le previsioni, e se fa spuntare il sole, è tutto da rivedere.

Non capita nel caso del 2020, con una nuova allerta neve proprio oggi: la giornata di Santa Barbara conferma le condizioni climatiche che - almeno stando alle leggende popolari - ci ritroveremo nelle nostre zone per i prossimi 47 giorni.