ProponiTi, la piattaforma digitale del Comune per patti di collaborazione con i cittadini

Se si ha un’idea per il proprio quartiere e si sta cercando un aiuto per realizzarla, è possibile presentare una proposta online, in pochi passaggi, attraverso il sistema ProponiTi. Attraverso la piattaforma digitale d’ora in poi cittadini, cittadine e soggetti collettivi potranno formulare proposte di patti di collaborazione al Comune di Genova, per attivare azioni di partecipazione sul territorio utili a migliorare la vivibilità della città.

Con ProponiTi sia i singoli cittadini che i comitati informali, le imprese, le associazioni o gli enti del terzo settore possono presentare proposte per la cura o la gestione di spazi pubblici e attività come la piccola manutenzione o l'organizzazione di eventi culturali, le giornate di pulizia collettiva o progetti educativi nei quartieri.

Le categorie tra cui scegliere sono:

Ambiente e verde urbano

Arredo urbano

Beni culturali

Coesione sociale

Cultura

Salute e benessere

Scuola

Sport

I cittadini attivi possono inviare una mail all’indirizzo benicomuni@comune.genova.it indicando tipologia, collocazione, breve descrizione della proposta. Per presentare un’idea, occorre collegarsi alla piattaforma ProponiTi ea accedere tramite identità digitale (SPID o CIE).

Il servizio digitale vuole essere uno strumento di supporto ed aiuto alla formulazione delle proposte ma non rappresenta un vincolo. Le proposte possono essere presentate anche tramite comunicazioni diverse (mail, lettere ecc.) indicando i seguenti dati: tipologia di bene comune, soggetto proponente, ipotesi di attività, eventuali collaborazioni, durata.

Per ulteriori informazioni contattare la direzione area servizi civivi 010 5577020 e 010 5574591 o tramite la mail indicata sopra.