Fausto Brizzi e Maurizio Lastrico al lavoro per la promozione turistica della Liguria

In città c'è chi lo ha riconosciuto, malgrado la mascherina: è il regista Fausto Brizzi, uno dei "re" della commedia italiana. Sua la sceneggiatura di molti cinepanettoni, e la regia di film come "Notte prima degli esami", "Maschi contro femmine", "Poveri ma ricchi", "Modalità aereo" e altri.

Cosa ci fanno lui e l'attore genovese Maurizio Lastrico in una chiesa genovese dei Rolli (probabilmente quella di via San Luca), tra "ciak" e sorrisi? A svelarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: i due artisti stanno lavorando per la prossima campagna di promozione turistica della Liguria. Potrebbe trattarsi dello spot che andrà in onda al Festival di Sanremo che inizierà il 2 marzo: martedì Toti, parlando della kermesse, aveva anticipato che «quest'anno lo spot della Liguria vi stupirà». Sempre Toti ha specificato che, prima della registrazione, alle comparse che si vedono in foto, ravvicinate, è stato effettuato il tampone.

Sempre a proposito del Festival di Sanremo, Toti è intervenuto su Rai Radio 1, ospite di "Un giorno da pecora". Per quanto il presidente si sia dichiarato favorevole ad avviare il festival nonostante la pandemia, ha ribadito in onda che «non si potrà assolutamente andare fuori dall’Ariston a vedere l’arrivo dei cantanti, sono vietati gli assembramenti». Il festival, ha poi specificato Toti, «si svolgerà come se l'Ariston fosse uno studio televisivo, senza pubblico in sala, con misure di sicurezza e di profilassi approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, che prevede il minimo del personale interessato ai lavori e nessuna forma di assembramento o di rischio per la città».