Genova protagonista in tv: 10 programmi Rai sulla città che tutti possono guardare

Genova città di cantautori, di bellezze naturali e artistiche, di personaggi importanti, purtroppo anche di tragedie. La storia della Superba è davvero affascinante da analizzare, e il capoluogo ligure è finito spesso al centro di alcune trasmissioni tv nazionali di approfondimento sulle reti Rai.

Ecco 10 programmi recenti incentrati sulla nostra città visibili su RaiPlay, e dunque gratuitamente a disposizione di tutti (basta avere una connessione internet).

Linea Blu (2021)

Genova, con il suo porto, è la porta del continente sul Mediterraneo, nel Medioevo conquistò il titolo indiscusso di regina del mare. La sua vocazione internazionale ha da sempre a che fare con il mare. Una vocazione espressa anche attraverso il Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo. Un appuntamento rappresentativo dell'eccellenza del Made in Italy che accoglie ogni anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare. La squadra di Linea Blu lo visiterà per i suoi telespettatori. Ma Genova è naturalmente anche il suo Porto, e proprio qui Donatella Bianchi farà un viaggio a ritroso nel tempo per raccontare come nascono, proprio su questi moli, i jeans. È infatti proprio il porto il luogo di sviluppo del tessuto denominato "blu di Genova". Nell'antico porto il tessuto di fustagno veniva utilizzato già dal XV secolo per vele e teloni, fino a diventare nei decenni successivi un materiale robusto per i pantaloni da lavoro per i marinai genovesi. La via del jeans passa attraverso la famosa via del Campo, è qui che la storia di Genova conduce a scoprire il legame forte tra i cantautori genovesi e la loro città (uno su tutti Fabrizio De André). Da via del Campo fino ad arrivare al quartiere dei pescatori di Boccadasse. Qui il dialetto di questo quartiere parla di un'antica tradizione di pesca, ma anche di innovazione.

Meraviglie (2020)

A Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna, i poeti e i palazzi più importanti esplorati da Alberto Angela. Testimone d'eccezione un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri

Linea Verde (stagione 2020-2021)

Nuovo appuntamento con "Linea Verde Life", il settimanale di Rai1 che racconta l'Italia virtuosa. Questa settimana Marcello Masi e Daniela Ferolla vanno alla scoperta degli aspetti meno noti della "Superba", Genova. Si vedrà come si raccolgono i "risseu", i ciottoli per comporre i magnifici mosaici della città ligure e poi una curiosità veramente poco conosciuta, le terme di Nostra Signora dell'Acquasanta. L'Acquario di Genova farà conoscere un'autentica innovazione in collaborazione con l'Istituto italiano di Tecnologia e poi un dovuto omaggio al ponte San Giorgio, il nuovo ponte sul Polcevera, per capire meglio come funzionerà la manutenzione. E poi si salirà su un enorme rimorchiatore per vedere come si lavora al porto in modo sostenibile. Non mancherà, naturalmente, un giro fra le leccornie genovesi e la ricetta di Federica De Denaro.

Storia delle nostre città (stagione 2020-2021)

Un viaggio per l'Italia alla scoperta di centri che, in epoche differenti, hanno avuto un momento di assoluto splendore, segnando la storia della nostra penisola. Un viaggio intrapreso da "Storia delle nostre città", la seconda serie in sei episodi di Rai Storia che racconta la bellezza dei luoghi, gli eventi principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito all'aspetto odierno delle città e hanno influenzato il carattere degli abitanti, l'identità e le usanze. Un viaggio che spiega l'evoluzione delle nostre città nel corso dei secoli, rivelando l'integrazione progressiva nel tessuto cittadino di idee innovative, di sontuosi edifici e grandi opere d'arte. C'è spazio anche per una puntata dedicata a Genova.

Senato & Cultura - Omaggio a Genova (2020)

Dall'Aula del Senato della Repubblica - condotto da Andrea Delogu con la partecipazione della cantautrice Maria Giua, il Trio Amadei (Liliana, violino; Antonio, violoncello; Marco, pianoforte), il cantante e compositore Vittorio De Scalzi, il violinista Massimo Quarta, l'attrice Carla Signoris, il sindaco della città Marco Bucci e l'atleta paralimpico Andrea Devicenzi.

Genova San Giorgio - Ponte Italiano (2020)

Il docufilm, realizzato da Rai Pubblicità, sulla costruzione del nuovo ponte di Genova, a due anni dal crollo. A guidare il docufilm Giancarlo Giannini, attore ligure simbolo del teatro e del cinema italiano. Una narrazione unica su come i liguri hanno vissuto la ricostruzione, il significato simbolico e fattivo del nuovo ponte, la speranza, il ricordo, l'impegno e la determinazione di chi ha voluto con tenacia una rinascita che oggi, più che mai, coincide con una ripartenza del nostro Paese.

Geo (2019)

Genova dall'alto è un groviglio di tetti che guardano un mare azzurro circondato dal porto industriale. Eppure, accompagnati dalla voce di Fabrizio de André, infilandosi fra i carrugi del centro storico, piano piano comincia a sedurre. C'è tutto un dedalo di viuzze dove, sotto insegne centenarie ed edicole votive, si aprono piccole botteghe artigiane, come quella di Elisabetta, che prosegue la tradizione orafa dei "fraveghi", gli artigiani dell'oro. Di Maria Cristina Marra.

G8 - I giorni della rabbia

Una raccolta di materiali dell'archivio Rai sulle torride giornate del G8 di Genova, dal 19 al 22 luglio 2001, una pagina tragica per la vita democratica del nostro Paese. La protesta condotta con intenzioni pacifiche dalle organizzazioni no-global del Genoa Social Forum passò in secondo piano rispetto al prevalere dei gruppi più violenti (i "black bloc") che devastarono buona parte delle vie intorno alla "zona rossa" del vertice. Anche la gestione dell'ordine pubblico fu oggetto di pesanti critiche, in particolare in relazione a gravissimi episodi quali il violento blitz alle scuole Diaz e Pascoli, sedi del Social Forum, gli atti di tortura presso la caserma di Bolzaneto e altro.

Mare Nostrum

È uno dei porti più importanti del Mediterraneo, una autentica capitale marittima, punto di partenza e di approdo per eserciti e commercianti. Genova è la protagonista di "Mare Nostrum", il programma di Rai Cultura in onda su Rai Storia. Il successo della repubblica marinara inizia con le Crociate: soldati e mercanti tornano dalla Terra Santa carichi di ricchezze e di reliquie come il Sacro Catino, considerato l'autentico Sacro Graal dell'Ultima Cena, che viene conservato a lungo nella cattedrale. I banchieri genovesi diventano tra i più potenti d'Europa e i nobili fanno a gara nell'impreziosire la città con palazzi e monumenti.

The Italian Network

Sembra uno studente come tanti, anzi a scuola se la cava "per il rotto della cuffia". La strada è già segnata: interrompere gli studi e trovarsi presto un lavoro. Ma lui invece sceglie per sé un altro futuro e non demorde. L'università, la laurea a pieni voti in Ingegneria Biomedica e l'ingresso al prestigioso Cern di Ginevra: fino all'approdo finale all'Istituto Italiano di Tecnologia. È così che nel giro di pochi anni Nicolò arriva a guidare il team che progetta la mano robotica Hannes, uno dei fiori all'occhiello dell'IIT di Genova. Una produzione Rai per il Sociale per l'Inclusione Digitale. Parte così una serie di puntate dedicate all'IIT di Genova.

A questi programmi si aggiunge la puntata dedicata a Genova di "Città Segrete", condotta da Corrado Augias, andata in onda sulla Rai nel gennaio 2022, ma non più disponibile online.