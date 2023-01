Cinque splendidi presepi dipinti e scolpiti da ammirare a Genova tutto l'anno

La bellezza di dipinti, sculture, palazzi a Genova e non solo. Questo è quello che vogliono raccontare le due professoresse di storia dell’arte genovesi con il profilo che hanno aperto a marzo 2022, leprofdiarte.genova. In occasione delle festività natalizie, le due insegnanti hanno messo in evidenza presepi dipinti e scolpiti presenti a Genova (scorrere fino in fondo per vedere la gallery), che è possibile ammirare non soltanto nel periodo tra il Natale e l’Epifania, ma tutto l’anno. Cinque sono le scene sacre che le due professoresse citano nel loro post su Instagram, che sono:

Tomaso Orsolino, Altare della Natività nella chiesa del Gesù del 1623 circa

È un altare tridimensionale che al di sotto della sua mensa nasconde proprio la Sacra Famiglia. Reso con una semplicità e una purezza tipicamente lombarda, Orsolino venne a lavorare a Genova e passò in pochi anni da essere un artista squattrinato a uno dei più grandi azionisti del mercato del marmo presente sulla scena ligure. Questa scena veniva nascosta tutto l’anno, come se gli angeli a lato avessero rilasciato i loro drappi per nascondere questo evento svelato poi per Natale Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto, Natività, chiesa di San Luca, XVII secolo

Nella chiesa di San Lucca, ancora oggi sotto patronato delle famiglie Spinola e Grimaldi, si trova questa tela di grande importanza che raffigura l’adorazione dei pastori e viene spesso chiamata Natività mistica, per le particolari scelte pittoriche del Grechetto. Gli angeli, invece che cantare l’inno di lode Gloria in excelsis, incensano con il turibolo Gesù Bambino come a prefigurare il sacrificio a cui è destinato. In basso a destra, un pastore dalle sembianze satiresche, che potrebbe significare una conciliazione tra mondo pagano e cristiano grazie alla nascita di Gesù Natività nel portale centrale della chiesa di San Lorenzo, XIV secolo

Si tratta di un bassorilievo in marmo raffigurante la scena sacra, con Maria in primo piano, la mangiatoia e il bue e l’asinello che si avvicinano alla culla di Gesù Bambino, accarezzati da tre angeli Joos Van Cleve, trittico dell’Adorazione dei Magi, chiesa di San Donato, 1515 circa

Le opere fiamminghe sono di gran moda tra il Quattrocento e il Cinquecento, di cui Genova si riempie in quegli anni di capolavori nordici grazie alle commissioni di ricchi nobili genovesi. Tra di loro c’è anche Stefano Raggio, che nel 1515 commissiona a Joo Van Cleve questo importantissimo polittico. Sceglie di essere raffigurato in un ritratto accompagnato dal suo santo, Santo Stefano. Nella scena centrale vengono rappresentati con maestria tessuti pregiati e gli oggetti dei Magi, un trionfo di colori, forme e abilità mimetica Giovanni Gagini, Adorazione dei Magi in via degli Orefici 47r, XV secolo

Camminando con il naso all’insù per i caruggi è possibile ammirare il bassorilievo attribuito a Gagini, datato al 1457. Oggi l’opera è la sovrapporta di un negozio di coltelli e rappresenta un presepe di strada, per la gente. Nella sua impostazione scenica l’Adorazione dei Magi mantiene qualche influsso tardo gotico, è impostata su più piani di rappresentazione all’interno dello stesso spazio scultoreo, ricreando più scene diverse in contemporanea. Ci sono sia i Magi in adorazione che la sacra Famiglia, ma anche un gruppo di cavalieri sulla destra e un corteo di cavalli: nello stesso spazio sono dunque mischiati la scena religiosa con uno spaccato di vita quotidiana, rappresentato da pastori, cavalieri e cavalli.