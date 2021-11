È tempo di presepi: i più suggestivi da scoprire a Genova e dintorni

Si avvicina il Natale, e a Genova e nel genovesato sono davvero tanti i presepi da visitare: allestimenti di presepi storico-artistici d’eccellenza nazionale, tradizionali, scenografici, paesaggistici, meccanici, antichi, moderni, viventi in costumi barocchi e tradizionali; concerti di musica sacra, classica, barocca e tradizionale.

Forse non tutti lo sanno, infatti, ma a Genova c'è una grande tradizione presepiale che, nata intorno all’inizio del XVII secolo, si sviluppò in modo straordinario tanto che la Superba si affermò, accanto a Napoli, come uno dei centri più attivi nella produzione di figure da presepe.

Inoltre il presepe genovese, vantando antiche e consolidate tradizioni, gode di grande prestigio, tale da aver dato vita, nel Settecento, ad una vera e propria scuola.

Andiamo allora a vedere i presepi da non perdere, dall'elenco del sito istituzionale VisitGenoa.

Presepi di interesse storico artistico

Dal 01.12.2021 (Tutto il giorno) al 02.02.2022 (Tutto il giorno)

Genova

Chiesa di Sant’Anna

Piazzetta Sant’Anna

Presepe artistico, unico a Genova che mescola sapientemente la tradizione napoletana con quella genovese, gli abiti di ogni personaggio sono realizzati con tessuti antichi e cuciti a mano - Permanente . Orario: tutti i giorni compresi festivi, sabato e domenica ore 8.00 - 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Info tel: +39 010.2513285. E- mail: info@erboristeriadeifrati.it

?Istituto Figlie di San Giuseppe

Salita Inferiore San Rocchino, 15

Presepe della scuola del Maragliano con statue in legno, in abiti originali del ‘ 700, unite a belle statue moderne e movimentate. Dal 25 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022. Orario: 25 e 26 dicembre ore 15.00 / 18.00. Fino al 20 gennaio suonare al civico n° 15. Gruppi e scolaresche: si richiede prenotazione telefonica. Info: tel. + 39 010 8393034. E-mail: figliedisangiuseppe@libero.it

?Monastero delle Clarisse Cappuccine

Via Domenico Chiodo, 55

Presepe di Greccio. Rappresentazione del presepe di Greccio con statue artistiche del ‘700. Dal 24 Dicembre 2021 al 2 Febbraio 2022. Orario: feriali: 8,00 - 12,00 e 15,15 -17,30 festivi: 9.30-12.00; 15.00-17.30. Info: tel: + 39 010 2722785-+ 39 3771694456. E-mail: clarissecappuccine.genova@gmail.com

Santuario di Nostra della Madonnetta

Salita Madonnetta, 5

Presepe monumentale permanente. Tre diorami con la città antica di Genova, la Val Bisagno sotto la neve, la città di Gerusalemme con l’arrivo dei Re Magi. Dal 1 Dicembre 2021 -al 31Gennaio 2022. Orario: feriali, 10.00 - 12.00; 15.30 - 18,00 - festivi: 10.00-11.00 e 15.30-18.30. Ingresso: Offerta libera. Visite guidate: previa prenotazione, (se il Santuario fosse chiuso, si prega di suonare al Convento); Soggetto organizzatore: Ordine Padri Agostiniani Scalzi. Info.pren. tel: + 39 010 2725308; E-mail: p.eugeniocavallari@gmail.com

Museo dell’ Accademia Ligustica di Belle Arti

Largo Pertini 4

Natale in Accademia. Un prezioso micro-presepe bavarese dai depositi del Museo dell’Accademia Ligustica. Una preziosa cornice in ebano e filigrana d’argento racchiude un rilievo di minuscole dimensioni: raffinatissime figurine modellate con una tecnica prestigiosa da Johann Baptist Cetto, un virtuoso ceroplasta bavarese di origine italiana. Dal 9 dicembre 2021 al 5 febbraio 2022. Soggetto Organizzatore : Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Orario: da martedì a sabato ore 14,30/ 18,30. Ingresso gratuito. Info: Tel: 010.5601327; E-mail: conservazione@accademialigustica.it

Chiesa di San Barnaba

Piazza San Barnaba 29

Presepe con figure genovesi della scuola del Maragliano e altre (secoli XVIII e XIX)

24 Dicembre 2021 - 2 Febbraio 2022. Orario: festivo, 9.30/13.00; 15.00/19.00, feriale. , 15.00/19.00. Info: tel: 010 2722829. E-mail: padrelorenzo@libero.it

Chiesa di San Donato

Piazza San Donato, 10

Presepe tradizionale con statue ceramisti genovesi. Dall' 8 dicembre 2021 al16 gennaio 2022. Orario: 10,00/12,00 15.30 -17.30, escluso il lunedì mattina. Info tel: 010 2468869 oppure sandonatogenova@gmail.com

Chiesa di San Matteo

Piazza San Matteo 18

Presepe tradizionale. Dall'8 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022. Orario: 10,00 / 12,00 e 15,00/ 19,00 escluso domenica pomeriggio e il lunedì. Info tel: 010 2468869

sandonatogenova@gmail.com

Convento dei Frati Minori Cappuccini del Padre Santo

Piazza Cappuccini 1

Presepe allestito ogni anno dal 1842 e caratterizzato da un insieme di pregevoli figure di origine settecentesca. Alcune interessanti figure lignee di scuola napoletana e alcune sculture di animali. Da recenti studi è apparsa plausibile la paternità di consistente nucleo di statuine ad un esponente settecentesco della scultura genovese di nome Giulio Casanova. 24 dicembre 2021 - 2 febbraio 2022. Orario: dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni ore 9,00/12,00 e 15,00/18,00. Dal 7 gennaio al 2 febbraio da lunedì a sabato ore 15,00/18,00. Domenica ore 9,00/12,00 e 15,00/18,00. Info tel: 010.8392307. E-mail: museocappuccini@gmail.com

Presepi in città, in provincia e nel genovesato

Dal 08.12.2021 (Tutto il giorno) al 13.02.2022 (Tutto il giorno)

Museo Civico Andrea Tubino- Masone

Piazza Castello, Masone (GE)

Grande Presepe meccanizzato che rappresenta Masone di un secolo fa.8 dicembre 2021 - 13 febbraio 2022

Orario: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30 negli altri periodi, sabato e domenica ore 15,30 alle 18,30. Per visite infrasettimanali per gruppi e scuole contattare il numero + 39 3471496802. Per Prenotazioni (ore 10,00/12,00). Ingresso gratuito. Info tel: + 39 3471496802 e.mail: museomasone@gmail.com

Chiesa di Santa Margherita di Tasso- Lumarzo- a 800 metri da Ferriere di Lumarzo

Il Presepe di Tasso. Rappresentazione della Divina Commedia-Percorso di Dante nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso. Particolare rilievo alla natività: Gesù bambino nasce dal grembo di Maria simboleggiato da una candida rosa. Dal 26 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022. Orario: solo giorni festivi dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Apertura su appuntamento chiamando il n. tel. 0185 96052 Signora Ferrera. Ingresso libero. Info tel: 018596052 - 3470742738

Parrocchia S.S. Cornelio e Cipriano di Serra Riccò

Via Domenico Carli 73 –a Serra Ricco’- Frazione san Cipriano

Presepe artistico con statuine della scuola del Maragliano, con paesaggio contadino dell’entroterra ligure.

Dal 25 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Orario: feriale-ore 15,00/18,30 –no il lunedì- domenica ore 15,00/18,30. Info tel: 340.9555551

Chiesa di San Martino di Polanesi

Via Polanesi, 24 –(Recco)

Presepe con statuine della scuola del Maragliano e napoletana. L’ambientazione è tipica di un paesaggio ligure contadino con , volutamente, moderati ,ma efficaci effetti luminosi e sonori al fine di non distrarre dalla contemplazione del Mistero del Natale, rappresentato dall’opera artistica.

Dal 25 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Orario Feriali: 11,45/ 12,15 e 15,00/ 18,00. Festivi 11,45/12.15 e 15,00/ 18,00. Info tel.: 340 1228038.

E- mail: vittoriomantero@libero.it

Parrocchia di San Gottardo

Salita alla Chiesa di San Gottardo

Le case e gli arredi del Presepe sono fatti a mano. I meccanismi attraverso cui alcune statuine sono in movimento sono stati creati artigianalmente. C’è anche un meccanismo che riproduce il movimento del mare sullo sfondo e un sistema di illuminazione che permette l’alternarsi del giorno e della notte. Dal 22 dicembre 2021 al 2 febbraio 2022. Orario: Feriale 9,00/12,00 e 15,30/19,00 - Festivo:9,00/12,00 e 17,00/19,00. Info tel:.010.8361580. E.mail: parrocchia.sgottardo@libero.it

Tra i Presepi in mostra in città e in villa

Dal 24.12.2021 (Tutto il giorno) al 31.01.2022 (Tutto il giorno)

Genova

Oratorio “Confraternita SS. Vergine del Rosario di Nervi”

Via alla Chiesa Plebana-Nervi

Greccio anno 1223-Grande presepio suddiviso in due scene: Greccio( con voce narrante)-Presepio classico-Esposizione di presepi 24 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022. Orario: 15,00 -18,00. A cura di: Circolo Culturale La Via del Sale. Info tel:+ 39 010 8951216; + 39 349 5243376. E-mail: laviadelsale@laviadelsale-ge.it

Oratorio di Sant’Ambrogio di Voltri

Via Poerio 9

Mostra – I Presepi di Voltri. La mostra di presepi espone presepi di varie tipologie, forme e materiali, nelle sezioni dedicate ai bambini e agli adulti. Una particolare attenzione è dedicata ai presepi ambientati a Voltri e dintorni. 25 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022. Soggetto curatore: Confraternita di S.Ambrogio di Voltri. Orario: feriali, 15.30-18.30; festivi, 10.00-12.00 e 15.30-18.30. A cura di: Confraternita Sant’Ambrogio di Voltri. Info tel: + 39 331 6693671. E-mail: csavoltri@hotmail.com

Sala Blu

Pontedecimo Via Beata Chiara, 3R

Concorso l’Arte del Presepio 28à edizione- Esposizione di presepi e diorami. Dal 24 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022. Orario: Feriale dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle 12.00 e dalle 15,00 alle18,00. A cura del Circolo Culturale “La Via Del Sale”. Info tel: + 39 010 8951216; + 39 349 5243376. E-mail: laviadelsale@laviadelsale-ge.it

Presepi tradizionali, meccanici, classici, antichi, moderni, contemporanei a Genova

Dal 14.11.2021 (Tutto il giorno) al 02.02.2022 (Tutto il giorno)

Genova

Sede dell’Associazione “A Compagna”

Piazza della Posta Vecchia, 3/5 secondo piano

Presepe genovese. Questo presepe di costruzione artigianale vuole ricordare i presepi familiari di un tempo, è ambientato sulle alture di Genova nel primo Ottocento ed è arricchito da personaggi storici e della tradizione. Dall' 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Soggetto organizzatore: Associazione A Compagna. Orario: lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Esclusi il 25 dicembre, Natale e 1°gennaio, Capodanno. Prenotazioni: obbligatoria per i gruppi telefonando al n° 328.5489164. Info tel: + 39 328 5489164 o + 39 3381017733. E- mail: posta@acompagna.org

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova

Viale IV Novembre, 5 - Passo Santa Caterina Fieschi

Il Presepe Meccanico di Franco Curti. Questo presepe ha oltre 70 anni di storia nel corso dei quali è stato esposto nelle principali città del nord-Italia. Realizzato negli anni trenta del ‘900 da un artigiano di Carmagnola, Franco Curti, ha una superfice di 40 metri quadrati e si conserva ancora con tutti i suoi meccanismi originali. Il presepe, composto dalla ricostruzione di Betania, Gerusalemme e Betlemme al tempo di Gesù, con i cinque quadri meccanici delle Profezie, conta oltre 150 personaggi in movimento, cadute d’acqua, vedute panoramiche orientali, degradanti cambi di luce e un sottofondo musicale. Dal 14 novembre 2021 al 30gennaio 2022. Orario: dal Martedì alla Domenica 15,00-18,30 Giovedì anche al mattino 10,00-13,00. Giorno di chiusura settimanale: lunedì. Visite guidate su prenotazione, numero di telefono + 39 0108592759. Ingresso: offerta libera. Soggetto organizzatore: Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova. Soggetto curatore: Daphne Ferrero e Luca Piccardo. Tel: +39 0108592759. E-mail: info@bccgenova.org,

Parrocchia Diecimila Martiri Crocifissi

Via Canevari, 34

Tradizionale Presepe meccanizzato con ciclo giornaliero notte/giorno. Dal 24 dicembre 2021 al 2 febbraio 2022. Orario: tutti i giorni, 7,45 - 12.00 e 15.30 - 19,00 Soggetto organizzatore: Parrocchia Diecimila Crocifissi. Ingresso gratuito. Info tel: +39 010 8392943. E-mail: parrocchiaxmc@libero.it

Chiesa di S.Maria Maddalena

Piazza della Maddalena 11

La Fraternita’ nelle diversita’- Tutti siamo chiamati a diventare fratelli e sorelle, unica possibilità di vivere la nostra casa comune: la terra. I cristiani hanno questa missione. Immaginiamo di essere parte di un poliedro, tutti diversi ,ma tutti con pari dignità quindi ciascuno è una parte insostituibile di un poliedro.

8 dicembre 2021 - 6gennaio 2022. Orario: tutti i giorni ore 7,30/19,00. Info tel:010.2474093. E.mail:casadellamaddalena@gmail.com

Cattedrale di San Lorenzo

P. zza San Lorenzo

Presepe con figure napoletane del ‘700

24 dicembre 2021 - 30 gennaio 2022 . Orario: feriale 9,00/11,30 e 15.00/17,30. Festivo: 15,00/18,00. Ingresso: gratuito. Info.tel: 010 2700209. E-mail: amministrativo@diocesi.genova.it

Chiesa di Santa Maria della Vittoria

Via San Bartolomeo del Fossato, 135

Presepe tradizionale meccanico realizzato con statuine artistiche animate e ambientazione dell’epoca della nascita di Gesu’. 8 dicembre 2021 - 2 febbraio 2022.

Orario: tutti i giorni, 7,30/18,30. Ingresso: gratuito. Info. tel: 010 252717. E-mail: smvittoria@libero.it

Chiesa di N. S. di Lourdes e di San Bernardino

Salita Superiore San Rocchino 51

Presepe tradizionale con sfondo panoramico della città vista dal convento e riproduzione del quartiere. 24 dicembre 2021 - 2 febbraio 2022.

Orario: feriali e su richiesta festivi dalle 08.00/19,00. Info tel: 340.3414320. E-mail:parodi-roberto@gmail.com

Basilica S. Maria delle Vigne

Piazza delle Vigne

Presepe artistico Ligneo. Presepe tradizionale. 8 dicembre 2021 – 2 febbraio 2022. Realizzato a cura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Orario: tutti i giorni, 8.00/ 19.00. Info. tel: 010 2474761. E- mail: info@basilicadellevigne.it