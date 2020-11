Il covid-19 non spegne il Presepe di Manarola

Non ci saranno celebrazioni pubbliche, ma il famooso Presepe di Manarola di Mario Andreoli si farà: la comunicazione sul sito istituzionale lamialiguria.it vuole riaccendere almeno un poco di speranza in questo anno buio. Anzi, il presepe è già in fase di allestimento, in vista della consueta apertura dell’8 dicembre.

In numero ridotto, la collina delle Tre Croci sarà illuminata dalle mille e mille lampadine che disegnano come d’incanto le figure della Sacra Rappresentazione.

L’impegno di tanti volontari permetterà di non rinunciare a un evento che resta uno dei simboli del Natale e della Liguria.

Sperando che dopo l’inaugurazione, la visione dello spettacolo non sia solo virtuale, ma possa essere in presenza.