Premio Melograno 2023 alla biologa genovese Enrica Roccotiello: "La ricerca è dubbio, bisogna porsi domande"

“Si entra nella ricerca cercando risposte e si scopre che la ricerca è dubbio, necessità di porsi continuamente domande”. Queste le parole della biologa e botanica genovese Enrica Roccotiello, alla quale è stato conferito il Premio Melograno 2023. “Dedico questo riconoscimento a tutti i giovani che si affacciano a questo mondo sfidante augurando loro di essere tenaci, audaci e creativi, sempre pronti a discutere le loro idee” ha sottolineato la vincitrice.

Il riconoscimento, istituito dalla Sezione Genova Due di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), viene attribuito alle donne di qualsiasi nazionalità, religione ed estrazione sociale che si siano distinte per l’impegno nel campo imprenditoriale, professionale, artistico e umanitario. Fidapa ha riconosciuto alla professoressa Roccotiello il suo lavoro di ricercatrice e docente in botanica ambientale e applicata e soprattutto la sua ricerca per il miglioramento della qualità ambientale.

Enrica Roccotiello si occupa di piante negli ecosistemi naturali e artificiali, come quello urbano, e di sostenibilità ambientale, in riferimento alle sfide del green deal europeo. Le linee di ricerca riguardano in particolare: la risposta delle piante agli stress abiotici e biotici, l’impiego della componente vegetale nelle Nature-based Solutions, la biodiversità di habitat estremi, la bonifica di inquinanti tramite piante. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, è autrice di oltre 100 pubblicazioni e responsabile del Laboratorio di Biologia Vegetale - Botanica Ambientale dell’Università degli Studi di Genova.

“Le sfide del green deal europeo – dichiara la biologa Enrica Roccotiello - ci pongono di fronte alla necessità di intervenire, ciascuno secondo la propria competenza, in modo efficace e creativo per migliorare la qualità e la sostenibilità del mondo in cui viviamo, a partire dalla nostra amata Genova. Ringrazio FIDAPA Genova Due per questo premio che sono onorata di ricevere e l’Ateneo genovese che mi ha dato la possibilità di sviluppare i miei studi”.

La cerimonia di consegna avrà luogo mercoledì 31 maggio, alle 19.30, presso l’Hotel Bristol Palace in via XX Settembre, 35. La scienziata riceverà una targa e il caratteristico melograno, simbolo del premio.