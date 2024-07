“Liguria terra di emozioni”, il premio letterario che porterà ad un libro con Martigli, Rattaro e Morchio

“Vorremmo che tutte le emozioni vissute su territorio ligure venissero messe su carta e spedite a noi”. La presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, Lucia Aliverti, racconta così il nuovo concorso letterario a scopo benefico “Liguria terra di emozioni”. Ideato dagli undici club Rotary genovesi e patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova, farà sì che i dieci racconti vincitori diventino un libro, insieme ai tre racconti donati dai celebri scrittori genovesi Carlo A. Martigli, Sara Rattaro e Bruno Morchio.

Il concorso ha preso il via il primo luglio e resterà aperto fino al 30 settembre 2024. Potranno partecipare tutti i racconti ambientati in Liguria che abbiano una lunghezza pari a minimo 20mila e massimo 20mila battute. Qui il regolamento completo. La raccolta dei tredici racconti darà vita, come detto, a un libro, che verrà pubblicato in duemila copire. Si trasformerà però anche in audio libro e verrà donato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-Centro Nazionale del Libro Parlato.

"Un esempio concreto di valorizzazione degli autori e delle autrici liguri - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - Si tratta dell'avvio di un nuovo percorso che intende arricchire la voce della Liguria nella letteratura italiana, raccogliendo idealmente le esperienze librarie del Salone del Libro di Torino 2024 e di Genova Capitale Italiana del Libro 2023".

"Siamo davvero molto contenti come Comune di Genova - dichiara l'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - dell'istituzione del premio letterario. Progettare, gestire e impegnarsi in progetti di cultura come sta facendo oggi il Rotary, che ringrazio per la sua costante presenza e supporto nella nostra città, significa promuovere la creatività e contribuire alla ricchezza e all'identità di una comunità. Genova vi vuole, non posso che sperare per una seconda edizione".