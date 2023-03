Premio Andersen 2023, ecco i finalisti tra i migliori libri per bambini e ragazzi

Durante la 60esima edizione della Bologna Children’s Book Fair, al Caffè Illustratori, sono stati annunciati ieri i finalisti del Premio Andersen 2023, scelti dalla redazione della rivista Andersen insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di lettura e confronto quotidiano.

Si tratta di una selezione di titoli che rappresentano l’eccellenza della produzione editoriale per bambini e ragazzi in Italia nell’ultimo anno. Un primo sguardo alla produzione del 2022 aspettando la proclamazione dei vincitori sabato 27 maggio a Genova, momento nel quale sarà assegnato anche il premio alla libreria dell’anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e Andersen.

A leggere tutti i testi e a scegliere con cura quali dovessero arrivare in finale sono stati Barbara Schiaffino e Walter Fochesato della rivista Andersen i quali, durante l’evento di ieri, hanno dialogato con Pino Boero (già docente di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Genova), Maria Fontana (responsabile dei Servizi educativi e culturali di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova) e Beatrice Fini (coordinatrice Commissione Permanente Ragazzi dell’Associazione Italiana Editori).

L’elenco dei finalisti era già stato pubblicato in anteprima sul numero speciale di marzo, il numero 400, della rivista Andersen, presente al Book Fair bolognese, come da tradizione al padiglione 26: presso lo stand A72. Ecco i titoli e i nomi degli autori finalisti della 42edima edizione del premio.

MIGLIOR LIBRO 0/6 ANNI

-Tutti lo hanno visto! di Margaret Wise Brown – fotografie di Ylla – trad. a cura della redazione, Orecchio Acerbo

-Tancho di Luciano Lozano – trad. di Diego Fiocco, L’ippocampo

-Ciao Tilly! di Polly Dunbar – trad. di Sara Marconi, Lapis

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

–A rifare il mondo di Ilaria Rigoli – ill. di Ilaria Faccioli, Bompiani

–Jole di Silvia Vecchini – ill. di Arianna Vairo, Topipittori

–Morris di Bart Moeyaert – ill. di Sebastiaan Van Doninck – trad. di Laura Pignatti, Sinnos

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

-Hodder e la fata di poche parole di Bjarne Reuter – trad. di Eva Valvo, Iperborea

–Yerbi, il guardiano del fiume di Kaho Nashiki – ill. di Sakae Ozawa – trad. di Gala Maria Follaco, Feltrinelli Kids

-Sotto lo stesso tetto di Chris Raschka – trad. di ??Francesco Piperno, Biancoenero

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

–La strada ti chiama di Francesca Bonafini, Sinnos

–L’imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise di Dan Gemeinhart – trad. di Aurelia Martelli, Giralangolo

–Vento del Nord di Gary Paulsen – trad. di Maurizio Bartocci, Piemme

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

–Il corvo di Evgenij Rudasevskij – trad. di Francesca Mastruzzo, San Paolo

–Il centro del mondo di Andreas Steinhöfel – trad. di Angela Ricci, La Nuova Frontiera

–#BeingYoung Il mondo è nostro di Linn Skåber – ill. di Lisa Aisato – trad. di Lucia Barni, Giunti

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

-La mano di Magda N. Garguláková – ill. di Vitezslav Mecner – trad. di Federico Taibi, La Margherita

–Blu di Cristiana Valentini, Editoriale Scienza

–Unico nel suo genere di Neil Packer – trad. di Sara Saorin, Camelozampa

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

-Diario di un’esplorazione fuori dalla tana. Appunti e scoperte di Edmond il Coniglio di Thierry Dedieu – trad. di Jacopo Norcini Pala, Franco Cosimo Panini

-Tutto un mondo di Katy Couprie e Antonin Louchard, Fatatrac

-Il bigliettino di Pilar Serrano Burgos – ill. di Daniel Montero Galán – trad. di Giulia Giorgini, Kalandraka

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

-La bocca dell’Adda di Franca Cavagnoli – ill. di Giovanni Emilio Cingolani, Orecchio Acerbo

–Le caramelle magiche di Heena Baek – trad. di Dalila Immacolata Bruno, Terre di Mezzo

-Il mondo è rosso di Britta Teckentrup – trad. di Sante Bandirali, Uovonero

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

–Avventura nel Regno di Porcellana di Katerina Illnerova, Carthusia

–Il cappello di Paolo Ventura, Topipittori

–Sdeng bum splash! Il grande libro dei rumori di Benjamin Gottwald, Terre di Mezzo

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

-Caterina e i capellosi di Alessandro Tota, Canicola

–Le guerriere della Valle di Jonathan Garnier e Amélie Fléchais- trad. di Stefano Andrea Cresti, Tunuè

–Omero. Odissea di Seymour Chwast – trad. di Fiorenza Conte, Quodlibet

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

-Biancaneve di Jacob e Wilhelm Grimm – ill. di Nancy Ekholm Burkert – trad. di Bruno Berni, Camelozampa

-A letto bambini! e altre storie di Sylvia Plath – trad. di Bianca Pitzorno, Mondadori

-L’uovo più bello di Helme Heine – trad. di Giulio Lughi, Città Nuova