Il pranzo di Natale di Sant’Egidio si avvicina: come aiutare e fare un regalo

In questo Natale 2022 il pranzo di Sant’Egidio compie 40 anni. Nato con l'obiettivo di regalare alle persone più fragili un pranzo decoroso, con un pasto abbondante, un dono e il calore di una casa, permette a chiunque voglia di compiere un gesto umano e ricco di solidarietà. Oggi sono 250 mila le persone coinvolte in questo grande progetto, in cui nessuno è escluso o solo. Chi partecipa al banchetto, con il suo nome e la sua storia, spesso dolorosa, è al centro e ogni volontario è lì per ascoltarla e offrire il suo aiuto. E al pranzo di Natale di quest’anno prenderanno parte anche tanti bambini e famiglie ucraine.

“Per il pranzo di quest’anno a Genova sono previste circa 14 mila persone – dice Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio Liguria - Il giorno di Natale avremo sempre 20 pranzi, che è una cifra abbastanza consistente, però non sarà possibile ospitare fisicamente tutti. Abbiamo deciso di trovare una soluzione che è in linea con l’idea che abbiamo di contrastare la solitudine e dare a tutti l’occasione di un vero pranzo di Natale: a chi avrà la possibilità di riunirsi con la propria famiglia o con più famiglie, daremo tutto il necessario per preparare il pranzo a casa. Inviteremo quindi al pranzo di Natale solo chi, per vari motivi, non potrà festeggiare a casa o è solo”. Chiappori aggiunge che al momento la Comunità stessa sta registrando una situazione in peggioramento. Come dicono le statistiche, un italiano su dieci è sulla soglia della povertà. Quest’anno dunque si potrà scegliere di donare in prima persona un pranzo e un regalo di Natale a chiunque ne abbia bisogno. Si potrà scegliere tra: pranzo e regalo per una persona a 15 euro, pranzo e regalo per due persone a 30 euro, pranzo e regalo per una famiglia a 60 euro o pacco spesa per un mese a 150 euro.

“Natale si avvicina e, anche quest’anno vogliamo che sia un giorno di pace per tutti – scrive la Comunità sul sito - a cominciare dai più poveri: gli anziani soli, le famiglie in difficoltà, le persone che non hanno una casa. Sono i nostri amici di tutto l’anno, ma in questo giorno speciale ci sembra importante che sentano il calore di una famiglia. È anche un messaggio di solidarietà rivolto all’Italia perché le nostre città siano più umane e vivibili per tutti, a partire da chi ha più bisogno. Per questo lo prepariamo con grande cura: in tutte le città dove è presente la Comunità si raccolgono regali, si addobbano i luoghi, si distribuiscono gli inviti. Per fare questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno escluso. Vuoi aiutarci?”

Si può fare in tanti modi, alcuni davvero semplici: