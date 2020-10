Il postino di "C'è posta per te" arriva a Torriglia

Vedere quel postino, con quella divisa, equivale a farsi venire immediatamente in mente "Love's theme" di Barry White, magari canticchiando il motivetto principale. Perché ormai il famoso programma tv "C'è posta per te", in onda ormai da 20 anni (la prima puntata risale al 12 gennaio 2000, e ora possiamo sentirci davvero vecchi), è conosciuto davvero da tutti anche per la celebre sigla.

E dunque il ritornello di "Love's theme" - grande classico risalente al 1973 - è probabilmente venuto in mente a tutti, o quasi, a Torriglia, nei giorni scorsi, quando il postino di "C'è posta per te" ha pedalato scampanellando allegramente per le strade, accompagnato dalle inevitabili telecamere (e dalle foto dei curiosi, smartphone alla mano).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non resta - per scoprire di cosa si tratta, a cosa fa riferimento quella busta da consegnare a "Stefano", e soprattutto per sapere se Stefano aprirà o no la busta - che guardare il programma tv di Maria De Filippi.