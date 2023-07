"Che emozione incontrare Samuel L. Jackson"

Chiara Ferri, genovese residente a Rapallo, nel tardo pomeriggio di venerdì 7 luglio, aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar nella Piazzetta di Portofino quando ha incontrato Samuel L. Jackson, attore e produttore cinematografico statunitense di fama internazionale.

"Quella mattina, mentre mi recavo al lavoro, lungo la passerella pedonale della strada provinciale costiera, che collega il borgo con Santa Margherita Ligure, avevo incrociato l'ex fuoriclasse della pallacanestro Magic Johnson correre per allenarsi - racconta Chiara Ferri -. Sapendo che l'ex campione dell'Nba è legato da una grande amicizia con l'attore, che ha interpretato Nick Fury nei film della Marvel, ho da subito sospettato che avrei potuto trovare Jackson tra le vie di Portofino".

"Nel tardo pomeriggio - prosegue Chiara -, mentre Earvin Johnson Jr. concedeva foto e autografi a turisti, io e un mio amico abbiamo riconosciuto Samuel, che è arrivato con il tender. Ci siamo avvicinati e, lui divertito, si è fatto fotografare con noi. Mentre stavamo per scattare la foto, un altro signore si è avvicinato per approfittare di farsi fotografare: l'attore, sorridendo, gli ha detto 'amico, scusa un attimo'".

"Poi, ci siamo salutati e lui, assieme a Magic Johnson, come da loro abitudine da qualche anno a questa parte, sono andati a cena in un noto ristorante in piazza Martiri dell'Olivetta", conclude.