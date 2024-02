Pif all'Acquario di Genova: quando vederlo in tv

"Caro Marziano", programma di Pif, arriva all'Acquario di Genova: in una speciale puntata il conduttore palermitano - all'anagrafe Pierfrancesco Diliberto - parlerà di creature marine affamate e pesci innamorati, cercando di scoprire tutti i segreti del mondo sott'acqua parlando con il personale della struttura.

Sarà possibile vedere la puntata di "Caro Marziano" dedicata a Genova domani, giovedì 29 febbraio alle 20,20 su Rai 3.

Gli esperti cercheranno di rispondere alle domande di Pif come "i pesci si innamorano?" o "si emozionano?" raccontando tante curiosità: d'altronde "Caro Marziano" è una collezione di brevi reportage su storie, volti e luoghi dell’Italia contemporanea raccontati a un ipotetico visitatore alieno, il cui approdo sul nostro pianeta avverrà in una data ancora incerta e lontana.

Pif, famoso principalmente per il suo stile ironico nel trattare temi sociali attraverso i suoi lavori, ha iniziato la sua carriera come autore e conduttore radiofonico, per poi passare alla televisione. Ex Iena del celebre programma tv Mediaset, nel 2007 ha dato vita al suo primo programma individuale che ha contribuito a renderlo famoso, "Il testimone", andato in onda su Mtv.

Nel 2013 ha debuttato come regista con il film "La mafia uccide solo d'estate" e successivamente ha continuato a lavorare nel cinema dirigendo altri film di successo come "In guerra per amore" (2016) e "La mafia non è più quella di una volta" (2019). Oltre alla sua attività cinematografica e televisiva, Pif ha anche scritto diversi libri.