Petra, riprese anche al 'Biscione' per la terza stagione

Proseguono a Genova le riprese della terza stagione di Petra con l'attrice Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nelle vesti rispettivamente dell'ispettrice di polizia Petra Delicado e del vice ispettore Antonio Monte. Al quarto giorno di lavoro di cast e troupe, guidati dalla regista Maria Sole Tognazzi, gli uomini e i mezzi di Asef si sono riproposti davanti alla cinepresa, come accadde già nelle prime due serie.

Venerdì 17 maggio ciak al 'Biscione', a Quezzi, location inesplorata per la popolare serie tv. Nella chiesa parrocchiale Mater Ecclesiae, l'edificio a forma di prua di nave, che si incunea al centro dei palazzoni, che si dipanano sulle alture della città, va in scena un funerale. È fiction. Ma sono gli uomini delle onoranze funebri comunali a rendere tutto verosimile.

Allestimento interno, mezzi, sosta davanti alla chiesa, rispettosa attesa di familiari e amici del defunto da parte degli operatori funebri. Tutto, in questa scena della fiction, è tratto dall'esperienza quotidiana di chi opera nel delicato settore delle onoranze e dei trasporti funebri. "Asef, nella sua prima configurazione di Atf (Azienda trasporti funebri, ndr) nasce per volere del Comune di Genova nel 1909 - spiegano i vertici dell'azienda, gli avvocati Maurizio Barabino e Franco Rossetti -. Oltre un secolo di attività a Genova garantiscono all'azienda e ai suoi operatori una vasta esperienza nel settore. Poter prestare questo know how a grandi produzioni come quella di Cattleya/Sky è, come intuibile, motivo di vanto e fonte di prestigio per tutti noi".

Per l'allestimento davanti all'altare nella chiesa di Mater Ecclesiae la produzione si è affidata ai consigli degli esperti della pubblico-partecipata comunale. Feretro, fiori, addobbi, arredi. Postura e tempi sono stati concordati con la regista figlia d'arte Maria Sole Tognazzi. E, a margine del molto lavoro, c'è stato anche tempo per qualche scatto fotografico con i protagonisti, Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi.

"La loro semplicità, simpatia e disponibilità ci ha stupiti e commossi - dicono gli operatori Asef che hanno partecipato alle riprese -. Per noi è stata un'esperienza diversa, abbiamo scoperto che dietro quello che vediamo in tv ci sono ore e ore di preparazione e duro lavoro. C'è un intero mondo, fatto di donne e uomini, che, nonostante la loro notorietà, si sono dimostrate con noi molto gentili, addirittura affettuosi".