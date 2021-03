Campionato Mondiale di Pesto ai tempi del covid: ai concorrenti le "pesto box" e un tutorial per partecipare

Le “pesto-box”, scatole con il basilico, gli altri ingredienti per fare il pesto e i gadget del Campionato stanno raggiungendo i protagonisti dell’ottava Edizione Digitale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio. Un video di istruzioni le accompagna.

Far arrivare il basilico fresco Dop al momento giusto a tutti i partecipanti - né troppo tardi rispetto alla manifestazione, né troppo presto a scapito della freschezza - è stata ed è ancora la principale sfida degli organizzatori dell'ottava edizione del Campionato in versione digitale. I concorrenti sono stati divisi in due categorie: coloro che partecipano in differita per ragioni soprattutto di fuso orario e coloro che parteciperanno in diretta, su piattaforma Zoom, sabato 20 marzo a partire dalle ore 10.00. Ai primi, una trentina, le preziose scatole sono state già inviate a inizio settimana, con il risultato che stanno ritornando alla segreteria del Campionato i primi video autoprodotti, spesso con l’aiuto di amici e famigliari, alcuni provenienti dall’altra parte del mondo e altri davvero suggestivi (come quello realizzato sulle piste innevate delle Dolomiti a 2500 metri di altezza).

Le altre “pesto box”, una sessantina circa, saranno completate entro i primi giorni della prossima settimana per arrivare a destinazione giovedì o venerdì. Sta crescendo l’ansia di riceverle e gli scongiuri perché tutto fili liscio, il traguardo del 20 è ormai vicino!

A tutti i partecipanti è stato inviato un tutorial che ha per protagonista Emiliano Pescarolo, l’attuale Campione in carica del Campionato Mondiale di Pesto.