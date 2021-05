Pesto in Bici, un weekend all'insegna di sport ed energia

Sabato 8 e domenica 9 maggio si è svolta la Pesto in Bici, evento dedicato al ciclismo amatoriale e alla scoperta del territorio.

Due tappe rispettivamente la prima di montagna, su e giù per i passi appenninici della Liguria, e la seconda di mare, con Portofino all'orizzonte.

La base di appoggio e logistica, nonchè sede di partenza e arrivo della due giorni, era il b&b CasaBalsamo, situato a Campori-Borzonasca: qui la distribuzione del kit di partecipazione, ma anche e sopratutto momenti conviviali di divertimento e relax, pre e post tappa.

Il via alle 9 da CasaBalsamo, con percorsi pensati per agevolare anche chi ha voluto aggiungersi al gruppo in corsa. È stata una pedalata tra amici, non competitiva, in compagnia di ciclisti amatoriali anche famosi in Italia come Stefano La Mastra, Alessandro Emmei ed Enrico Ferrari.