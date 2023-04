The Ocean Race, pesto e bandiera di San Giorgio protagonisti

La bandiera di San Giorgio è arrivata in Brasile, portata a bordo dopo un dono ai protagonisti di The Ocean Race. In occasione della Inport Race, gli skipper sono giunti nella città brasiliana di Itajaì, pronti per la quarta tappa che li porterà a Newport, e hanno portato anche qui il vessillo che lì accompagnerà fino alla sede del Grand Finale, Genova, a fine giugno (tra il 24 giugno e il 2 luglio).

Charlie Enright, Paul Meilhat, Benjamin Dutreux, Kevin Escoffier e Will Harris hanno posato con la bandiera di Genova e come loro anche il sindaco di Newport, Xay Khamsyvoravong, che ospiterà il prossimo Ocean Live Park. Il vessillo di Genova è entrato anche nell’Universidade do Vale do Itajaí e presso l’Associazione delle Imprese di Itajaì.

A lasciare tutti a bocca aperta è stato il pesto di Roberto Panizza, protagonista assoluto della degustazione presso il Pavilion di Genova, affiancato dalla focaccia al formaggio del Vitturin 1860 di Recco. E i riflettori presto saranno sul pesto in altre importanti occasioni. Come nelle tappe di Alicante e Cape Town, anche a Itajaì si terrà la tappa del Campionato Mondiale del Pesto: dieci concorrenti in gara con il sogno di vincere e “giocarsi” la finalissima a Genova in occasione del Grand Finale.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti su The Ocean Race, nelle acque brasiliane si è svolta la regata costiera e a trionfare è stata 11th Hour Racing Team con a bordo l’italiana Francesca Clapcich. Nella classifica generale della regata continua a comandare Holcim PRB davanti a Team Malizia, autore della straordinaria vittoria della tappa dei record da Cape Town a Itajaì. Domenica 23 aprile è la Leg 4 è partita per una rotta di 5.500 miglia. L’arrivo nel Rhode Island (Stati Uniti) è previsto per domenica 30 aprile.