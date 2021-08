Perché Cornigliano si chiama così?

A Genova, all'interno del territorio del Municipio Medio Ponente, si trova il quartiere di Cornigliano.

La delegazione un tempo era famosa per essere una splendida e rinomatissima località di mare. Uno dei posti più belli della città in cui tutti (soprattutto le famiglie più ricche) volevano andare d'estate, completamente rovinato poi nel secondo dopoguerra dall'industria che ne ha cancellato sia le spiagge sia - ovviamente - la vocazione turistica. Un vero e proprio paradiso perduto di cui, tuttavia, rimangono alcune tracce come la sontuosa Villa Bombrini, in foto, e non solo.

Ma come mai Cornigliano ha questo nome?

Come spiega "Genova, strade misteriose" di Giampiero Orselli (Ligurpress) ci sono due ipotesi: la prima è che il nome arrivi dalla 'gens Cornelia', antica famiglia romana che possedeva terreni proprio tra Sampierdarena e Sestri Ponente. Ma c'è anche un'altra possibile ragione: Cornigliano potrebbe derivare da 'corito (cuore) di Giano'. Se così fosse, sarebbe particolare notare come il nome di Genova stessa, secondo alcune ipotesi, deriverebbe da Giano, proprio perché - come il dio romano - ha un'anima di mare e una di monti. Inoltre, secondo una leggenda, proprio a questo dio si attribuisce la fondazione della città.