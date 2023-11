Perché Blanca della serie tv indossa sempre una cintura elastica? Il vero motivo

Siamo ormai abituati a vederla in tv, con sullo sfondo una Genova colorata e vivace come il suo impermeabile, ma perché Blanca - la protagonista non vedente dell'omonima serie tv Rai di cui si è appena conclusa la seconda stagione - indossa sempre una cintura elastica?

In tutte e 12 le puntate delle due stagioni (24 su Netflix, dove ogni episodio è stato diviso in due) si vede come la consulente della polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta, sempre accompagnata dal fido cane guida Linneo, possa cambiare il colore degli abiti, ma senza rinunciare alla cintura elastica che mette sopra le giacche, le maglie e la tuta. Insomma, a prescindere dall'abbigliamento, è un accessorio che non manca mai.

Molti telespettatori si sono domandati il motivo, e se ci fosse un significato particolare: in realtà la funzione è puramente estetica, ma non solo. Come si vede nella seconda stagione, a donarle questa cintura è stata la sua migliore amica Stella, proprio nel giorno in cui le due si sono incontrate per la prima volta.

Nella serie tv viene mostrato che Blanca, anni prima rispetto alle vicende raccontate, si reca in un centro estetico per la prima volta, incontrando quella che diventerà la sua migliore amica: "Sono Stella, risolvo problemi" dice lei. "Io sono Blanca, li creo" è la risposta. È un momento in cui Blanca si sente particolarmente sfiduciata e chiede all'estetista di procedere con "il minimo sindacale". Stella la rincuora: "Non esiste il minimo sindacale, siamo dive, e sai cosa fanno le dive? Non si accontentano mai". Dicendo questo, le allaccia una cintura elastica e colorata in vita per "ravvivarle" il look. Da allora, Blanca la porta sempre con sé, e lei e Stella diventano inseparabili.

Non resta, ora, che aspettare la terza stagione.