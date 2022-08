Penelope Cruz a Rapallo con la famiglia

"In una stagione molto positiva per i flussi turistici, anche l'attrice premio Oscar spagnola Penelope Cruz ha scelto la nostra Rapallo per le sue vacanze. Benvenuta!". Così il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, riferisce del soggiorno in città dell'attrice spagnola.

Penelope Cruz si è concessa una breve vacanza nel Tigullio dopo aver terminato a Modena le riprese di un film su Enzo Ferrari in cui interpreta Laura, moglie del fondatore della casa del Cavallino. L'attrice ha soggiornato insieme al marito Javier Bardem e ai due figli Leonardo e Luca all'hotel Astoria.

Occhiali da sole, mascherina e a volte un cappello le hanno permesso di passare inosservata, nonostante la passeggiata sul lungomare e le cene al ristorante 'Vecchia Rapallo' e alla pizzeria 'Vesuvio'. Non poteva mancare una gita in barca con tappa a Portofino.