"Pedestribus": ecco 8 itinerari escursionistici facili e raggiungibili con i mezzi Amt

L'alta Val Chiaravagna in una foto pubblicata sulla guida

A Genova è arrivato il progetto "Pedestribus" che permette di godere delle bellezze rurali della città. Dalle alture di Genova, ai territori dei nove municipi cittadini, sono state ideate 8 proposte tutte raggiungibili a piedi e con i mezzi, in tutta comodità.

Si cammina sempre all'interno del comune di Genova in queste otto escursioni, raccolte e presentate in una guida di 56 pagine: i punti di partenza e di arrivo sono collegati con i mezzi Amt o con la ferrovia Genova-Casella, e ogni gita tocca un municipio diverso, eccezion fatta per il percorso ad anello dell'acquedotto storico, che abbraccia sia la bassa sia l'alta Val Bisagno. "Pedestribus" si è concretizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Genova, Amt, Cral, Amt, Cai (Club Alpino Italiano) e Soccorso Alpino, che ha geolocalizzato i percorsi al fine di poter effettuare eventuali interventi di soccorso nel minor tempo possibile. I percorsi sono stati scelti e indicati dalle sezioni e sottosezioni del Cai e dalla sezione Montagna del Cral Amt, grazie alla loro consolidata esperienza anche nell’outdoor urbano.

Ecco dunque gli otto percorso tra forti, trincee, neviere, chiesette, borghi rurali e altri angoli da scoprire proprio dietro casa:

San Carlo di Cese - Colle Gandolfi- Monte Pennello, a cura di CAI ULE Sestri Ponente: un percorso che da San Carlo di Cese consente di raggiungere Colle Gandolfi attraverso l’antico percorso commerciale che collegava il mare di Pegli con l’entroterra.

Alta Val Chiaravagna, a cura di CAI ULE Sestri Ponente: itinerario che si snoda nella valle formata dal torrente che nasce presso il borgo di Serra Panigaro.

Anello dell’Asosto di Bigiae, a cura del CAI Bolzaneto: si tratta di un sentiero ad anello di recente riapertura che porta al curioso ricovero “Asosto di Bigiae”; è un itinerario che permette di ammirare l’ampia vista su Genova, il suo golfo e i suoi monti.

Sampierdarena - Forte Diamante, a cura del CAI Sampierdarena: comoda passeggiata che dal centro di Sampierdarena raggiunge forte Diamante toccando importanti siti di interesse storico, artistico e religioso.

Anello escursionistico Granarolo - Righi, a cura di CAI Ligure Genova: percorso semplice che si snoda sulle alture di Genova e corre lungo le Seicentesche Mura Nuove: Numerosi punti panorami sula città e sulle vallate del Bisagno e Polcevera.

Anello dell’acquedotto storico del forte Diamante, delle trincee e delle neviere, a cura di CAI ULE Genova: si tratta di un giro ad anello con splendida vista sulla città, particolarmente indicato per le famiglie.

Forti Orientali, a cura di CAI Ligure Genova: è il percorso più “cittadino” che partendo dal borgo di Boccadasse prosegue alla scoperta dei forti nel medio levante.

Quarto - Pomà - San Desiderio, a cura della sezione Montagna del CRAL AMT: dalla civiltà del mare alla civiltà del castagno, un viaggio attraverso il tempo che raggiunge il suggestivo borgo di Pomà.