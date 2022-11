Pasticceri & Pasticcerie 2023 di Gambero Rosso, una ligure tra le new entry 

È la guida più dolce d’Italia, non ci sono dubbi. E l’edizione Pasticceri & Pasticcerie 2023 di Gambero Rosso è stata presentata ieri, giovedì 17 novembre 2022 a Palazzo Albergati, una meravigliosa villa del '600 nella campagna bolognese. La raccolta presenta ogni anno i grandi nomi dell’arte dolce nazionale e le realtà più interessanti che di anno in anno vanno ad arricchire il panorama. Dei 620 indirizzi recensiti in questa nuova edizione, sono ben 50 le realtà che entrano per la prima volta in guida, distribuite tra la Valle d’Aosta e la Sardegna. Quindi non solo gli indirizzi ormai affermati delle grandi città ma anche interessanti realtà più piccole, di provincia, che meritano comunque uno spazio per la loro attività.

All’interno della guida vengono raccontate le storie di giovani neopasticceri, di rinomati pastry chef che rientrano nelle città d’origine con il loro prezioso background di tecniche e conoscenze, ma anche di nuove vite di storiche pasticcerie cittadine, gli attesi debutti di nomi noti dell’arte dolce e le imprese di tante famiglie che da anni ogni giorno lavorano per regalare una coccola ai clienti. Molto equilibrata la distribuzione tra le varie regioni, che vede tante interessanti realtà guidate da giovani, che guardano alla modernità ma non trascurano la tradizione e sanno ben valorizzare il territorio di appartenenza e le sue eccellenze.

Tra queste troviamo la ligure Pasticceria Caffetteria Illice a Lerici “un bel bar pasticceria a due passi da porto, tappa consigliata versatile e di bella fattura” come cita il Gambero Rosso nella sua guida. A capitanarla è il giovane Alessio Tocchio, imprenditore di 26 anni che quattro anni fa ha deciso di aprire una pasticceria tutta sua, con negozio e laboratorio, nel centro storico di Lerici. Nel 2019 ha vinto la Medaglia d’oro Miglior Monoporzione d’Italia 2019, diventanto Campione Regionale Ligure. Nell’autunno dell’anno scorso ha partecipato a Maître Chocolatier, Talenti in Sfida, il primo talent show italiano per aspiranti mastri cioccolatieri.