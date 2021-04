Pasta fresca che passione: 5 gastronomie per assaporare tutto il gusto di Genova

In questo momento di chiusure, in cui andare al ristorante non è ancora possibile, gustare un piatto di pasta fresca fatta a mano è un vero piacere. Poi a Genova queste specialità non mancano certo tra trofie, ravioli, pansoti, gnocchi e chi più ne ha più ne metta. Tutti da gustare rigorosamente con i classici sughi liguri fatti a mano, tra pesto e tocco di carne.

A Genova ci sono moltissime gastronomie che seguono le antiche ricette della tradizione, e alcune di queste - visto il periodo di limitazioni - hanno iniziato a consegnare anche i loro prodotti a domicilio.

Vediamo dunque 5 negozi di pasta fresca da non perdere:

Danielli Pasta Fresca

via Eugenio Ruspoli 29, Genova

Nel menu troviamo la pasta fresca (ravioli di carne e di magro, tortelloni, trofie di Recco e di castagna, taglierini all'uovo e chi più ne ha più ne metta) con le salse della tradizione, ma anche piatti già cotti tra cui lasagne, torte salate e tanto altro. Effettua consegna a domicilio e offre anche carte regalo e buoni.

Pasta fresca Assirelli

via Carlo Rolando 27/R, Genova

Tortellini, troffie, ravioli, cappelletti, chicche e chi più ne ha più ne metta per quest'altra gastronomia della tradizione. Nel menu, pure qui, anche proposte già pronte come melanzane alla parmigiana, ripieni alla genovese, e diverse tipologie di condimenti, e sul sito ci sono anche le ricette.

Pastificio Bovio Pasta Fresca e Gastronomia

via Giacomo Giovanetti 84/R, Genova

Passione, esperienza e artigianalità dal 1935 guidano i pastai del pastificio Bovio e Gemma. Tra le migliori creazioni la pasta fresca di grano, all'uovo, integrale, e poi anche pasta alimentare secca e pasta per lasagne, cannelloni e ravioli.

Il pastaio di Terralba

via Terralba 7/r, Genova

Dai ravioli alle ortiche alla pastiera napoletana, piatti dolci e salati per questa gastronomia che non contempla solo i primi ma anche i secondi già preparati come totani ripieni, empanadas di pollo, omelette spinaci e prosciutto, e tutto il necessario per un pasto completo.

Reggio Pasta Fresca

Via Sestri 26-28-30 r, Genova

Da tre generazioni, con tecniche tradizionali affiancate oggi da quelle moderne, si crea pasta fresca e artigianale nel cuore di Sestri Ponente. Pasta, condimenti, gastronomia e vini da abbinare per tutte le occasioni nel segno della tradizione ligure e mediterranea.