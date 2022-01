Parchi nazionali: anche la Liguria nella guida "L'Italia all'aria aperta"di Gambero Rosso

Liguria al quarto posto nella guida "Italia all'aria aperta" di Gambero Rosso, con il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Il celebre portale enogastronomico ha aperto da poco una sezione riservata al turismo sostenibile, ai parchi nazionali e ai siti Unesco, per "valorizzare l’immenso patrimonio agricolo, agroalimentare e forestale del nostro paese portando l’attenzione dei lettori, dei viaggiatori e dei professionisti sulla produzione sostenibile e sull’ospitalità made in Italy" come sostiene Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso.

Nell'elenco dei parchi menzionati sul portale, al quarto posto, quello delle Cinque Terre, definito come l'"Olimpo delle mete predilette dai turisti di tutto il mondo" per pluralità di ambienti e specie protette. 3868 ettari per più di 4000 persone, per un parco con un'alta densità di popolazione rispetto a molti altri, in cui l'uomo ha saputo fondere la natura con un paesaggio culturale da lui disegnato.

La guida è pur sempre prodotta da Gambero Rosso, e dunque vengono elencati anche i migliori locali del parco e dintorni tra ristoranti, alberghi, bar e cantine: